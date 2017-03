Notícia Arranz-Bravo serà el protagonista de la nova exposició a l’Artalroc La mostra acollirà una vintena de peces, entre olis, dibuixos i escultures El vermut a l’Artalroc que es va fer amb Jaume Riba i Àlex Tena. Autor/a: ANA

Després de passar per diverses sales i galeries d’arreu del món, Arranz-Bravo arribarà a l’Artalroc dimarts vinent amb una selecció de la seva obra més recent que recull l’exposició Arranz-Bravo. New Man. La mostra acollirà una vintena de peces, entre olis, dibuixos i escultures on es podran veure les seves darreres experimentacions. Durant l’acte, Arranz-Bravo realitzarà una performance en directe que permetrà als assistents veure treballar en gran format el famós artista neofiguratiu.

La seva obra intenta representar l’home actual amb els seus problemes, les seves pors, la seva solitud, les seves angoixes i les seves repressions. Iniciada al 1966, la seva llarga trajectòria encara no s’ha aturat. Ha inaugurat exposicions antològiques al Museu d’Art Modern de Sao Paulo, al Palau Robert i al Saló del Tinell de Barcelona, al Paço Imperial de Rio de Janeiro, al Pavelló de Catalunya de l’Exposició Universal de Sevilla, a la Biennal de Venècia i, recentment, a l’Institut Cervantes de Moscou.



trajectòria / Arranz-Bravo també ha pintat diversos edificis, com ara la Fàbrica Tipel de Parets, ha fet diversos monuments públics, i s’ha ocupat de la direcció artística de pel·lícules i de l’edició de nombrosos llibres de bibliòfil. Ha rebut una gran quantitat de premis, entre els quals destaquen el de la 2a Biennal Internacional de l’Esport, el premi de figura de la Biennal Estrada Saladich, i el premi de dibuix Inglada-Guillot. És autor de peces escultòriques de marbre, bronze i ceràmica, alguna de les quals va presentar a la sala Gaspar de Barcelona el 1983.

La inauguració tindrà lloc el dimarts a les 20 hores del vespre i la mostra es podrà veure fins al dia 28 de maig. Al voltant d’aquesta exposició s’han organitzat un parell d’activitats relacionades. La primera, sota el títol Descobrim la línia i el color amb el mètode automàtic, serà un taller de creativitat per a infants a càrrec d’Helena Guàrdia i tindrà lloc el 22 d’abril entre les 11 i les 13 hores.

Durant la primera part de l’activitat, els infants realitzaran una sèrie de dibuixos a partir del mètode automàtic per aproximar-se a la relació visceral que l’artista Arranz-Bravo té amb la seva obra. Mitjançant una introspecció pautada, s’hauran de deixar anar, escoltar i percebre el seu propi cos, i aprendran a entendre’l en termes de línia i forma. Experimentaran una manera de dibuixar allunyada de la còpia o representació tradicional i més propera a la representació mental i automàtica. La segona part de l’activitat consistirà a treballar conjuntament en una sola obra de format gran. Encadenaran una selecció dels dibuixos fets a la primera part que es traduirà en termes de composició de línies i formes i, finalment, prendrà sentit amb el llenguatge del color.