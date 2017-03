Les estacions veten l’esquí de muntanya entre les 22 i les 7 hores

Les estacions del país i la Federació Andorrana de Muntanyisme (FAM) han establert una sèrie de normes de conducta per a l’esquí de muntanya . Segons va destacar ahir el president d’Ski Andorra, Joan Viladomat, aquest esport viu un «creixement exponencial i d’aquí a uns anys anirà a més».

Una de les normes principals és que no estarà permès practicar l’esquí de muntanya, ni de pujada ni de baixada, de les deu de la nit a les set del matí a les àrees esquiables de l’estació. Així com que no es podran portar gossos a les pistes d’esquí ni tampoc als itineraris marcats fora pistes.

Abans de l’obertura de l’estació, de les set a les nou del matí, la pràctica de l’esquí de muntanya estarà permesa en tot el domini a excepció dels dies en què hi hagi hagut una nevada o hi hagi perill d’allau.



Finalment, es permetrà practicar l’esquí de muntanya de les 17.30 hoes fins a les deu de la nit a les pistes indicades per cada estació, on, tot i no haver-hi màquines trepitjaneu treballant amb el troll, caldrà vigilar igualment, «ja que poden haver-hi altres ginys preparant les pistes», segons va detallar Viladomat.

Normes específiques de nit / A banda de les reglamentacions descrites, quan es practiqui l’esquí de muntanya en hores nocturnes, caldrà que els usuaris portin sempre un frontal encès amb bona capacitat d’il·luminació i utilitzar accessoris reflectants. A més, caldrà baixar sempre pel lateral de la pista per no malmetre el treball dels maquinismes.

Normes generals / Pel que fa a les normes bàsiques (sense tenir en consideració l’horari) les estacions i la FAM han acordat que només es podrà praticar l’esquí de muntanya en els itineraris marcats i a les pistes autoritzades per l’estació. En total, hi ha més de 15 itineraris específics encarats a aquest esport.



A més, no es podrà utilitzar mai una pista tancada ni es podran fer servir raquetes de caminar per les pistes i els itineraris d’esquí de muntanya, ja que n’hi ha d’específics per aquesta pràctica.

No hi haurà sancions / Viladomat va remarcar que confia en la responsabilitat dels esquiadors i en què aquests «respectin les normes» sense la necessitat d’establir sancions o vigilàncies especials i que, en tot cas, es mirarà en un futur si cal posar-se més severs en aquest àmbit.

Canvi de relacions / La nova reglamentació té la voluntat de garantir una major seguretat en els dominis esquiables i fomentar el bon ús de les pistes. Ja que segons va detallar el president de la Federació d’Esquí de Muntanya (FAM), Jaume Esteve, «fa uns sis o set anys», la convivència entre els esquiadors de descens i de muntanya generava «tensions» a les direccions de les estacions, però en l’actualitat, i veient el «potencial» que aquests esportistes poden aportar, les estacions han canviat la seva conducta i els han introduït dins dels seus clients habituals.

Marc legislatiu / Esteve va destacar també que l’Executiu és coneixedor de totes les normatives que han integrat les diferents estacions, i que malgrat que encara no s’ha parlat específicament de fer un marc legislatiu per complementar dites normes, «segurament, en un futur no molt llunyà», des del Govern es farà una llei per regular la pràctica de l’esquí de muntanya.