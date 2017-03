Naudi: «La llei no millorarà la relació del ciutadà amb l’administració»

Socialdemocràcia i Progrés (SDP) va reiterar ahir el seu desacord amb la proposta del Govern de modificació de la llei de transferències i competències comunals, així com amb el fet que ja s’hagi arribat a un primer acord amb els comuns sense tenir en compte l’opinió del Consell General. El parlamentari progressista, Víctor Naudi, acompanyat del secretari d’organització, Joan Marc Miralles, va afirmar que «la reunió de dimarts [entre les tres parts] arriba tard i amb un plantejament equivocat», ja que «la feina feta en matèria de transferències està molt avançada». Tant, va afegir, que «els comuns ja hi estan d’acord en un 95% dels aspectes». Davant d’aquesta situació, «difícilment ara podrem començar un debat des de zero». «Tenim molt poc marge d’actuació», va concloure.



En el mateix sentit, Naudi també va insistir en què primer cal definir les competències que tindrà cada administració per després, en consonància, quantificar les transferències. Un fet que, va assegurar, «el Govern no ha fet». «La prioritat del Govern era tancar les transferències properes als 50 milions d’euros, que era la quantitat que volien congelar», va manifestar. Per tot, va repetir que «calia fer una reforma amb profunditat i no una reformeta». Amb «les petits aclariments que s’han fet», va indicar, «no canviarà ni el dia a dia dels comuns, ni millorarà la relació del ciutadà amb l’administració, ni s’evitaran les duplicitats entre administracions».



Des d’SDP van recordar que el cap de Govern, Toni Martí, «no ha respectat el seu compromís de tractar aquest tema també amb el Consell General» i consideren que l’Executiu «no ha anat a buscar el consens, l’ha provocat». Així mateix, Víctor Naudi va afirmar que tal com està la proposta hi votarien novament en contra. I, en aquesta línia, va apuntar que «una reforma d’aquestes característiques ha de tenir el màxim consens possible i no només l’aprovació sota mínims» que obtindria en el cas que els consellers socialdemòcrates hi votessin a favor.

Sense acord no hi haurà obertura / Sobre l’apropament a Europa, Miralles va deixar clar que «sense acord no hi haurà obertura econòmica» i va reclamar que la negociació sigui més propera a la població, ja que a dia d’avui creuen que el resultat del referèndum seria negatiu.