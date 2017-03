Els inversors del casino a la capital preveuen crear 150 llocs de treball

El Comú d’Andorra la Vella va obrir ahir el plec de bases del concurs nacional per adjudicar un dret de concessió i eventualment la concessió de l’espai que configura l’actual Centre de Congressos de la capital amb el propòsit d’emplaçar-hi un casino de joc.

Fins ara, tres empreses han presentat les seves ofertes. I en el cas que finalment el Govern adjudiqui el casino al centre, les empreses preveuen facturacions anuals d’entre 10 i 15 milions i asseguren la creació d’entre 100 i 150 llocs de treball directes i indirectes.

A més, segons va detallar ahir la corporació comunal, en tots tres casos, les societats preveuen inversions al voltant dels sis milions d’euros per adequar l’espai.

Ingressos del comú / El concurs fixa que cadascuna de les adjudicatàries haurà de lliurar al comú un import de 10.000 euros. En el cas que el casino s’adjudiqui al Centre de Congressos, el Comú d’Andorra la Vella rebrà per part de l’empresa concessionària un import fixe anual de 420.000 euros, i un de variable que oscil·laria entre els 135.000 euros i els 185.000 euros. D’aquesta manera, el comú obtindria un rendiment anual d’entre 555.000 i 605.000 euros.

Antecedents / La majoria comunal d’Andorra la Vella va decidir convocar un concurs públic internacional per externalitzar la gestió del Centre de Congressos després que s’haguessin registrat importants pèrdues econòmiques en l’espai durant els darrers anys. La cònsol major, Conxita Marsol, va explicar que cada any s’assumeixen prop de 700.000 euros de despeses i 90.000 euros d’ingressos, i «creiem que una empresa privada pot arribar a treure-li el rendiment que el comú no ha pogut, tot i els esforços».



Marsol també va confirmar l’interès que han mostrat tres empreses (dues del país i una estrangera) per convertir-lo en casino, una proposta que entusiasma especialment els cònsols perquè consideren que es tracta del lloc idoni: central, amb places d’aparcament i amb una bona plaça hotelera.

Per tot, el concurs ja s’ha obert i es preveu que a finals d’any s’hagi pogut externalitzar aquest servei. A més, els cònsols van explicar que estan oberts a diferents propostes que aportin un valor afegit a la parròquia i al país.



A banda d’altres especificitats, el concurs estableix que l’empresa concessionària ha de cedir uns dies l’any el Centre de Congressos al comú per continuar oferint espectacles de gran format.