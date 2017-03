L’ARCA donarà vida tot l’any amb set exposicions al Museu la Massana Còmic

L’Associació Andorrana del Còmic, la Il·lustració i l’Animació (ARCA) ha donat un salt de pes en la seva funció dins del Museu la Massana Còmic. A partir d’aquest any vol donar un pas endavant i tenir més presència entre la societat, principalment buscant potenciar l’entreteniment cultural a la parròquia que encapçala David Baró. El seu president, Joan Pieras, va presentar ahir un calendari d’activitats que busquen donar vida durant tot l’any a la galeria artística massanenca.



Pràcticament ja no hi haurà dies en blanc. Qui vagi, s’hi trobarà amb alguna exposició. Començant per avui, que es presenta El arte de volar, amb la presència de l’autor, el prestigiós dibuixant Kim, pare de Martínez el Facha, aquell que sortia tots els dimecres a la revista espanyola de sàtira humorística El jueves. Aquesta obra, guionitzada per Antonio Altarriba –que tampoc faltarà a la cita– ha guanyat el Premi Nacional del Còmic d’Espanya i de Catalunya i ha estat la millor obra del país veí del sud al Saló del Còmic de Barcelona. Es tracta d’una gran benvinguda al projecte 2017 de l’ARCA, tot i que durant el gener va omplir el museu amb l’exposició 5 anys al Museu la Massana Còmic.

«Des de l’ARCA tenim el compromís de col·laborar amb altres entitats, del país i internacionals», va apuntar Pieras. A la segona exposició, a l’abril, s’hi plasmarà aquesta premisa amb l’exposició Sax Inspiration, a la qual hi ha implicades l’ambaixada de Bèlgica a Espanya i l’Andorra Sax Festival, que coincidirà en dates.



El 21 al 23 d’abril, coincidint amb la diada de Sant Jordi, arribarà el producte estrella: el saló la Massana Còmic. Comú i ARCA van voler mantenir el secretisme sobre què ens espera, però va donar alguna pinzellada, com per exemple que el pòster, ja dissenyat i imprès –a la foto–va a càrrec de l’il·lustrador Joan Mundet i que hi haurà una col·lecció gegant de tebeos d’un ciutadà andorrà que vol mantenir-se en l’anonimat.



Durant el juny es presentarà el llibre dels 100 anys del TBO i a l’agost es presentarà un còmic nou en el qual està treballant els Castellers d’Andorra, que dins de la colla té un grup d’il·lustradors i dibuixants, i que també volen portar a les escoles per fer-se conèixer entre la societat, a l’octubre hi haurà una exposició de la pel·lícula d’animació Garbancito de la Mancha, feta a Barcelona per Arturo Moreno amb la mateixa tècnica que feia servir el totpoderós Walt Disney i al desembre, per acabar, es cedirà l’espai per a les exposicions del Mercat de Nadal.



Reserves amb préstec restringit / L’altre tema estrella de l’ARCA va ser la presentació de la catalogació de més de 2.000 obres. Gairebé tres anys de feinada a càrrec dels treballadors de la biblioteca Gabriela Paino i Xavi Álvarez, per a un material que des d’ara es pot consultar tant in situ com través del web de la xarxa nacional de biblioteques –www.catalegbiblioteques.ad–, desglossat en vuit carpetes virtuals amb les temàtiques còmic americà, andorrà, espanyol i llatinoamericà, europeu, literatura il·lustrada, revistes de còmics i teoria del còmic.



No es podrà consultar el material de manera virtual, però sí s’hi trobarà una radiografia complerta de cada obra i es permetrà fer reserves, tot i que amb un préstec restringit per preservar de la millor manera el material.