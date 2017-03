Notícia Inversió de 95.000 euros a la depuradora de Montferrer L’actuació consistirà en la substitució d’equips i elements L’EDAR de Montferrer. Autor/a: CCAU

L’estació depuradora d’aigües residuals (EDAR) de Montferrer rebrà, al llarg d’aquest any, una inversió de 94.980 euros per a l’execució de diverses millores a les instal·lacions. Els objectius de la actuació són optimitzar el rendiment de la planta i, alhora, reduir-ne el cost energètic. L’anunci d’aquesta inversió va coincidir ahir amb la celebració del Dia Mundial de l’Aigua.

L’actuació consistirà en la substitució d’equips i elements principals de l’EDAR, que han arribat a la seva vida útil de funcionament. Així, es canviarà un grup de bufadors d’oxigenació i diversos grups de bombes de recirculació i d’elevació d’entrada. Tots els equips nous que s’instal·laran podran ser reutilitzats en la remodelació general que s’emprendrà posteriorment.

També es preveu disposar dels elements de quantificació i detecció de sobreeiximents, per tal de valorar i detectar els desbordaments en episodis de pluja. S’ha de tenir en compte que la xarxa d’aigües residuals que arriba a l’EDAR de Montferrer recull en molts punts l’aigua de pluja i les aigües blanques en èpoques de reg. Aquests episodis de desbordament i sobreeiximents, tot i tenir un impacte lleu sobre el medi, provoca puntualment l’abocament de sòlids com tovalloletes, draps i plàstics, entre altres residus.

El Consell Comarcal de l’Alt Urgell és l’administració actuant de l’EDAR de Montferrer i dels col·lectors que donen servei al municipi de la Seu d’Urgell i als nuclis d’Alàs, Montferrer, el Balcó del Pirineu, Aravell, Bellestar i Arfa i els barris Baixos de Calvinyà, Sant Antoni i Sant Pere, a més dels polígons industrials de la Seu i de Montferrer. La població beneficiària se situa a l’entorn dels 15.000 habitants.

L’any passat, l’EDAR de Montferrer va tractar més d’un milió i mig de metres cúbics d’aigües residuals, amb una mitjana de cabal tractat mensual d’uns 130.000 m3 i un cabal diari de 4.173 m3.