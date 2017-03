Notícia La Catedral queda fora del concurs ‘El monument...’ El temple urgellenc, amb 5.368 vots, ha quedat eliminat de la següent fase

La Catedral de la Seu d’Urgell ha quedat fora de la següent fase del concurs El monument favorit dels catalans 2017, que organitzen les revistes Descobrir i Sàpiens. El temple urgellenc ha quedat en 11a posició a la classificació dels vint candidats que havien passat la primera fase, en base a la votació popular. Un resultat que no ha estat suficient per passar el tall, atès que aquesta setmana ja només segueixen els vuit edificis més votats.

La mobilització a favor de la Catedral ja havia permès que fos un dels tres únics monuments que entraven a la fase del top-20 per votació popular, ja que els 17 restants els havia escollit directament un jurat d’experts. El recinte romànic de la Seu ha quedat per davant d’elements també emblemàtics com ara el recinte modernista de Sant Pau (Barcelona), el jaciment grecoromà d’Empúries (l’Escala), l’Arc de Berà (Roda de Berà), la Seu d’Ègara (Terrassa), Santes Creus (Aiguamúrcia), la Colònia Güell (Santa Coloma de Cervelló), el Celler Modernista de Gandesa, els Reials Col·legis de Tortosa i Sant Miquel de Cuixà (Codalet, Conflent).