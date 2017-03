Notícia La participació d'Andorra en el finançament de la millora de la RN20 es repartirà en sis anys L'acord internacional signat al Palau de Matignon posa per escrit la primera vegada que el Principat inverteix fora del seu territori El primer ministre francès, Bernard Cazeneuve, i el cap de Govern d'Andorra, Toni Martí, durant la signatura de l'acord per al finançament de la RN20. Autor/a: EFE / FERNANDO PÉREZ

El cap de Govern, Toni Martí, i el primer ministre francès, Bernard Cazeneuve, han signat aquest dimecres l'acord bilateral que estableix la col·laboració d'Andorra en el finançament de les millores de la carretera RN20. Tal com ja es va anunciar, el Principat hi aportarà 10,5 milions del total de 21 milions d'euros que es destinaran a mesures de protecció contra allaus. El conveni fixa que la participació andorrana es repartirà en sis anys, amb inici el 2018. El primer any serà de mig milió d'euros, que juntament amb el mig milió més que hi aportarà França es destinaran a habilitar quatre àrees d'estacionament per equipar els vehicles amb cadenes. L'acord signat també preveu que les empreses andorranes tinguin accés, en igualtat de condicions que qualsevol empresa de la Unió Europea, als procediments de contractació que s'obrin per a la millora de la viabilitat de la carretera nacional francesa.



L'acord internacional signat al Palau de Matignon de París ha posat per escrit la primera vegada que Andorra inverteix fora del seu territori per millorar els accessos al Principat. Segons el cap de Govern, Toni Martí, representa "una nova visió de la cooperació transfronterera" i un "avenç molt significatiu per assegurar que no hi hagi més tancaments dels accessos des de França". De fet, Martí ha recordat que hi va haver un any que la carretera francesa va estar tancada durant 20 dies, de manera que ha reconegut que "amb les infraestructures també ens juguem una part de la nostra sobirania econòmica".



L'acord bilateral fixa un pressupost de 21 milions d'euros, que es finançaran de manera paritària entre Andorra i França amb una aportació de 10,5 milions respectivament, que es destinaran a la millora d'aspectes relacionats amb els riscos naturals, donant prioritat a les mesures de protecció per allaus, especialment per a l'anomenat corredor d'allau H2, situat a l'Ospitalet. L'actuació en aquest corredor permetrà minimitzar els talls de circulació no només de la carretera d'accés a Andorra sinó també en l'accés al túnel de Pimorent.



Els treballs s'iniciaran el 2018 i s'allargaran durant 6 anys. L'aportació andorrana del primer any serà de mig milió d'euros que, juntament amb el mig milió més que hi aportarà França es destinaran a habilitar quatre àrees d'estacionament per equipar els vehicles amb cadenes. Els 5 anys següents Andorra farà una assignació de 2 milions d'euros.



Pel que fa a la millora del corredor d'allaus H2, ja s'estan duent a terme els estudis pertinents, en els quals hi participen diverses empreses andorranes. A més, el text de l'acord també preveu, tal com ha destacat el ministre d'Ordenament Territorial, Jordi Torres, que les empreses andorranes puguin concórrer per dur a terme els treballs en igualtat de condicions que qualsevol empresa de la Unió Europea.



Aquesta inversió forma part d'un projecte integral de millora de la RN20, amb un cost que ascendeix a 157,9 milions d'euros. Així, aquest dimecres també s'ha formalitzat la signatura del protocol d'itinerari entre l'Estat francès, el Consell Regional d'Occitània i el Consell Departamental de l'Arieja per dur a terme tot el projecte de modernització de la via, que permetrà escurçar la distà