Notícia Ld'A critica que el cònsol d'Encamp fa treballs particulars L'oposició mostra unes fotos de Torres vestit de topògraf al centre d'Andorra la Vella Torres amb l'instrument de topògraf pren mesures al centre d'Andorra la Vella, aquest matí. Autor/a: Ld\'A

El comitè parroquial de Liberals d’Andorra qualifica en un comunicat "del tot reprovable" que el cònsol major d’Encamp, Jordi Torres Arauz, es dediqui a “activitats particulars en horari laboral i amb tota seguretat remunerades” i lamenta que “no dediqui tots els seus esforços a tirar endavant la parròquia d’Encamp”, que tal com demostren els indicadors econòmics “passa per moments difícils, fet que sembla no preocupar el cònsol, que tot i cobrar per estar a ple temps, prefereix dedicar-se a assumptes personals i privats”.

Els fets denunciats pel comitè parroquial d’Encamp de Ld’A fan referència al fet que el Torres ha estat realitzant tasques de topògraf al centre d’Andorra la Vella en plena jornada laboral, per tant en ple consolat, segons assegura l'oposició liberal, que sosté que el càrrec de cònsol major s’entén a ple temps i per aquest motiu ja rep una remuneració superior a la resta de consellers comunals perquè el màxim responsable comunal dediqui tot el seu temps a la parròquia d’Encamp. "Sobta aquesta actitud gens ètica i mancada de respecte per part del cònsol major només uns dies després que el síndic general fes menció a l’ètica dels polítics" amb aquestes paraules: “Més enllà de les lleis, la nostra conducta ha de complir amb uns paràmetres d’ètica que són els que els ciutadans esperen de nosaltres.” Des del comitè parroquial d’Encamp es considera que “l’actuació d’avui del cònsol contravé tota ètica i menysté els conciutadans de la nostra parròquia.”

Ld'A defensa que aquesta situació corroboraria el que darrerament s’ha copsat al Comú d’Encamp on els temes importants per a la parròquia "han estat desatesos pel seu màxim responsable". A títol d’exemple, els liberals comenten que fa poques setmanes els seus consellers comunals van portar al ple del comú la problemàtica de la gratuïtat del Túnel d’Envalira en les condicions actuals. El cònsol, "en lloc de liderar el debat, va convidar als consellers liberals a traslladar-lo al Consell General. Gràcies a aquesta acció es va arrencar el compromís del ministre d’Ordenament del Territori de revisar les condicions actuals. Així mateix, en un tema vital com el de dotar d’un ús definitiu a l’edifici de Ràdio Andorra, va ser una moció de Ld’A al Consell General la que finalment ha desencallat la qüestió", es diu en el comunicat.

"Entenem, doncs, que la parròquia d’Encamp no es mereix aquesta actitud del seu cònsol major. Per aquest motiu demanem a Jordi Torres Arauz que demani disculpes als seus ciutadans per una acció que, tot i legal, és poc ètica i menysté el càrrec institucional que ocupa", demana Ld'A, que acompanya el comunicat amb unes fotografies de Torres en roba de treball al centre de la capital, aquest matí.