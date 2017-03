La Purito estableix aliances amb proves cicloturistes

Aliança per ser més forts i per a que tots en surtin beneficiats. La Purito Andorra arriba a un acord de col·laboració amb la Sea Otter Europe i l’Ariégeoise, que serveix per unir territoris propers com són Andorra, Catalunya i l’Arièja.



Totes aquestes curses tenen diferents punts en comú, com una gran participació, uns recorreguts que recorren entorns privilegiats de natura i desenvolupen la cultura de l’esport de les dues rodes. La Cycling No Limit Travel Sea Otter Europe Costa Brava-Girona Int. Cycle Tour by Ghost consta de dos itineraris, de 80 i 125 quilòmetres i està organitzatda pel Club Ciclista Sport Ter-Els Bandolers. És un esdeveniment que es realitza a la Costa Brava del 2 al 4 de juny. El 24 d’aquell mes es porta a terme l’Ariégeoise, una de les proves més prestigioses dels Pirineus, amb més de vint anys d’història. Compta amb quatre distàncies: 170, 158, 107 i 73 km, per a diferent tipus de cicloturista. Afronta cims que són mítics per a qualsevol aficionat i que en un bon grapat d’ocasions han format part del recorregut del Tour de França, com Plateau de Beille o el Col de Port, que porten records i gestes de la gran ronda gal·la.



La Purito serà l’ultima de les tres curses que signen la col·laboració que es disputi. Es desenvoluparà en la seva tercera edició el 6 d’agost i també compta amb diferents traçats. El més llarg és de 145 km, el mitjà de 80 i el curt de 28. La línia de sortida està situada a Sant Julià de Lòria i l’arribada es troba als Cortals d’Encamp. Està organitzada per l’Sprint Club Andorra.