Notícia El Constitucional admet el recurs d'empara de Lafoz i Troguet La minoria liberal diu que es vulnera el dret a la igualtat en càrrecs públics

El Tribunal Constitucional ha admès a tràmit el recurs d’empara presentat pels consellers de Liberals d’Andorra al Comú d’Encamp, Jordi Troguet i Maribel Lafoz, en el qual denuncien la vulneració dels drets dels consellers de l’oposició en relació als de la majoria comunal. Els recurrents al·leguen la vulneració de l’article 25 de la Constitució, que declara el dret de tots els andorrans a accedir en condicions d’igualtat a les funcions i als càrrecs públics. L’article 25 es troba al capítol 4 de la Carta Magna, relatiu als drets polítics dels andorrans.



Els consellers a l’oposició consideren un greuge comparatiu que els presidents de les comissions cobrin més que la resta, quan no està demostrat que tinguin més càrrega de feina. A més, els consellers de la minoria no poden presidir una comissió. Ld’A ho va denunciar a la justícia perquè aquest fet, segons van argumentar, vulnera el dret a accedir en condicions d’igualtat a les funcions de càrrecs públics i del principi d’arbitrarietat dels poders públics. Lafoz i Troguet demanen al Tribunal Constitucional (TC) que declari nul l’acord del Comú d’Encamp que recull la remuneració dels consellers i que «s’ordeni la fixació d’una nova graella salarial en què no hi hagi cap diferència de tracte injustificada en relació amb la retribució salarial dels consellers, siguin de la majoria i de la minoria», recorda l’ANA.



El TC ha acceptat valorar la presumpta vulneració de l’article 25 de la Constitució, però no ha admès a tràmit la vulneració de l’article 3.2 relatiu a la interdicció de tota arbitrarietat, ja que considera que «manca de substantivitat per fonamentar una empara sobre la seva possible vulneració, sense perjudici que calgui ponderar, si s’escau, la seva possible incidència en el moment de tractar el fons de l’empara que ara s’admet a tràmit en relació amb l’accés a les funcions i els càrrecs públics».