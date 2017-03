Notícia Segona subhasta per a les unitats immobiliàries de la Solana al Pas de la Casa El preu de sortida pels tres lots immobiliàries conjunts és de 4.207.149 euros Una imatge virtual de l'edifici La Solana del Pas de la Casa. Autor/a: ANA

El Comú d’Encamp anuncia la segona subhasta de les unitats immobiliàries que es troben a l’edifici La Solana del Pas de la Casa i que són propietat de la corporació. La subhasta, publicada en l’edició d’ahir del BOPA, es convoca després que la primera quedés deserta. La segona convocatòria tindrà lloc el 24 d’abril i els preus de sortida seran un 20% inferiors als de la primera subhasta: pels tres lots junts l’import inicial és de 4.207.149 euros.



La subhasta es farà en dues fases: en la primera se subhastaran tots els lots de manera conjunta, i en la segona, se subhastaran els lots de manera separada, només en cas que en la primera fase no hi hagi hagut concessió. Si s’ha de realitzar la segona fase, se subhastarà el lot 1, integrat per apartaments, trasters i places d’aparcament, un lot 2, integrat per locals i places d’aparcament, i el lot 3, que és el nucli de comunicacions del conjunt.



El preu de sortida pels tres lots immobiliàries conjunts és de 4.207.149 euros. Si s’acaba fraccionant en lots, el lot 1 tindrà un preu de sortida de 2.426.467 euros, el lot 2, d’1.332.918 euros, i el lot 3, de 447.764 euros. Les dites no podran ser inferiors a 10.000 euros.



El Comú d’Encamp té una quinzena de pisos en propietat del bloc d’habitatges socials.