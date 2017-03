Els talls de la carretera RN20 cessaran a partir de l’any 2021

El cap de Govern, Toni Martí, i el primer ministre francès, Bernard Cazeneuve, van signar ahir l’acord bilateral que estableix la col·laboració entre Andorra i França en el finançament de les millores de la carretera RN20.



Els treballs s’iniciaran l’any que ve i el projecte global s’allargarà fins l’any 2030. Tot i això, segons va detallar ahir el ministre d’Ordenament Territorial, Jordi Torres, «d’aquí quatre o cinc anys ja es podran veure les millores més destacades pel que fa a la protecció d’allaus i viabilitat». Per tant, de cara al 2021-2022, es preveu que no s’hagin de fer més talls en la carretera esmentada degut a les nevades o el mal temporal. Ja que, tal i com va detallar Martí, «darrerament els talls eren força freqüents i en ocasions la via havia arribat a estar incomunicada durant 20 dies seguits», afegint que aquests tancaments «penalitzen» i «inseguritzen [sic]» l’economia andorrana.

Primeres actuacions / La participació d’Andorra en les millores de la RN20 es repartirà en sis anys. Al llarg del primer any (2018), tant el Principat com França aportaran mig milió d’euros cadascun. Aquest pressupost es destinarà a habilitar quatre àrees d’estacionament dels vehicles per a la col·locació d’equipaments especials i a finalitzar els treballs d’estudi per posteriorment poder realitzar les obres. Al llarg dels cinc anys següents, Andorra farà una assignació de dos milions per exercici.

Segons va detallar Torres, les primeres actuacions es faran sobre el corredor d’allaus H2 (ja que és el tram que sovint obliga les autoritats franceses a tallar la carretera) i es farà «incidència» en la seguretat de l’entrada del túnel de Pimorens.

Inclusió d’empreses andorranes / El text de l’acord bilateral contempla que les empreses andorranes tinguin accés al conjunt dels procediments de contractació pública per a la realització dels treballs de millora de la carretera. I segons va matisar Torres, dit accés «tindrà les mateixes condicions que qualsevol altra empresa de la Unió Europea (UE)».

En aquest sentit, el ministre Portaveu, Jordi Cinca, va puntualitzar que ja hi ha «empreses andorranes que estan participant en l’estudi i definició del projecte».

Una reivindicació històrica / Amb l’acord es dona resposta a una «reivindicació històrica». A més, segons va destacar Martí, és la primera vegada que Andorra inverteix fora del seu territori per millorar els accessos al Principat en un tema relacionat amb la reducció de riscos.

Les relacions mai han estat millor / El primer ministre francès, Bernard Cazeneuve, també va aprofitar la signatura de l’acord per expressar que les relacions entre Andorra i França mai han estat «tan estretes, intenses i riques». Al respecte, Martí va agrair les paraules i va puntualitzar que se sent «satisfet, perquè malgrat que queden molts reptes per assolir, s’han fet molts esforços» i s’ha aconseguit que Andorra «sigui respectada més enllà de les seves fronteres».

Pressupostos / L’acord entre ambdós països veïns fixa un pressupost de 21 milions d’euros, que es finançaran de manera paritària entre Andorra i França amb una aportació de 10,5 milions respectivament. A banda d’aquest import, França destinarà 136,9 milions d’euros per al conjunt d’actuacions previstes per limitar les congelacions de circulació de tot l’itinerari.