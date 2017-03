Una petita empenta en la formació per trobar feina

El Comú de la Massana, Carisma i la Creu Roja s’han fusionat per oferir uns cursos ideals per a persones d’entre 16 i 30 anys i discapacitats, amb una intenció molt clara: la integració al mercat laboral.



Es tracta d’una petita empenta per trobar una de les primeres feines i en molts casos, les tres entitats ajuden a pagar-se els costos. Hi ha tres perfils d’estudiants als quals s’adapten les tarifes: si ets de la Massana tindràs un 50% de descompte. Si no pots assumir el cost de la formació directament no hauràs de pagar ni un cèntim, encara que no siguis massanenc(a) i si ets d’una altra parròquia i no tens problemes econòmics, també podràs fer el curs que desitgis però no tindras dret a cap descompte. Tot, amb un matís clau: si comences el curs, l’has d’acabar. «Sinó s’anul·la el descompte i has de pagar el 100%», va deixar clar la consellera d’Educació, Joventut i Esports de la parròquia, Natàlia Cusnir.



Els cursos que s’ofereixen són quinze. Des de la formació en primers socors cívics, que costa 74 euros, al bloc específic de muntanyisme nivell 1, que ascendeix a poc més de 900. Hi ha d’altres de monitor de lleure, tècnic d’escalada en rocòdrom o en BTT i recorregut acrobàtic en alçada, acompanyant de passejades a cavall o monitor d’esquí i guia de muntanya. L’assortiment és ample i variat. Això sí, tots tenen titulacions oficials que, segons Cusnir, almenys a la Massana «obren portes perquè puguis trobar una sortida laboral».



Aquesta iniciativa funciona des del 2012. En aquests quatre anys han passat per les aules uns 60 alumnes i només tres o quatre alumnes, per motius justificats, no van poder acabar. El cert és que hi ha poca gent que ha aprofitat aquest avantatge, però funciona.