Aprovat el reglament perquè es pugui fumar a les sales de jocs

El Govern va aprovar ahir el Reglament regulador de la qualitat de l’aire interior de les zones de joc de casinos i bingos. A efectes pràctics, la mesura permetrà que a les sales de joc estigui permès fumar establint mecanismes que permetin una correcta ventilació. Segons va detallar ahir durant la roda de premsa posterior al Consell de Ministres, el portaveu de l’Executiu, Jordi Cinca, la normativa serà d’aplicació exclusiva a les zones de joc dels casinos i bingos, de manera que a les àrees destinades a altres usos, com per exemple la restauració o la recepció, s’aplicarà la llei actual de protecció contra el tabaquisme passiu i per tant es mantindrà la prohibició de fumar.



L’aprovació d’aquest Reglament respon al desplegament normatiu de la Llei de regulació dels jocs d’atzar que modificava la llei de protecció contra el tabaquisme passiu ambiental per tal d’incloure que les zones de joc dels casinos i els bingos siguin espai exempts de la prohibició de fumar. El Govern ja va expressar aquesta voluntat fa tres anys argumentant que, al seu entendre, permetre el tabac és clau per garantir la productivitat d’aquests establiments.

El ministre portaveu també va indicar que emprant-se amb el nou reglament «és possible que les sales de joc sigui 100% per a fumadors», sense que sigui necessari diferenciar zones on es permet el tabac i altres on no. En tot cas, va manifestar que el fet de preveure sales per a no fumadors podria ser un factor a incloure en el plec de bases del nou casino que donés més punts als ofertants. «La capacitat de fer sales de jocs per a no fumadors dels postulants serà un element més a valorar», va deixar clar.



Llicència d’explotació del bingo / Segons va explicar Cinca, la creació del Reglament que deixi fumar a bingos i casinos es fa justament ara perquè coincideix amb la necessitat de licitar una llicència que ha de permetre continuar amb l’explotació de l’activitat del bingo al Principat, ja que l’actual finalitza el proper mes de novembre. L’adjudicació, que es farà en forma de concurs públic d’àmbit nacional, ja incorporarà els requisits per garantir la bona qualitat de l’aire interior marcats per la nova normativa. Les empreses interessades podran presentar les ofertes fins el dia 5 de maig als serveis tècnics del Consell Regulador Andorrà del Joc (CRAJ).



També les empreses interessades en el casino hauran de complir aquests requisits. En aquest sentit, el també responsable de Finances va recordar que la licitació es traurà el mes de juny perquè es pugui adjudicar el segon semestre d’enguany.



Sobre les tres empreses interessades en posar el casino al Centre de Congressos que el comú de la capital va fer públic dimarts, Cinca va recordat que el Govern no té el compromís d’ubicar les instal·lacions en aquest espai.