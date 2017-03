Notícia Ajut pel canvi d’ús d’edificis de residencial a hoteler El programa Renova destinarà una partida de 500.000 euros a la renovació d'establiments hotelers El cap de l’Oficina de l’Energia i el Canvi Climàtic, Carles Miquel, durant la roda de premsa que va tenir lloc ahir. Autor/a: SFGA

La convocatòria del programa Renova 2017 incorpora un ajut per fer front al canvi d’us dels edificis que passin de residencial a hoteler i que hagin de fer les reformes necessàries derivades de l’aplicació de la nova llei dels allotjaments turístics. Del total d’1,5 milions pressupostats per a dur a terme el programa, inicialment es destinarà una partida de 500.000 euros als establiments hotelers. Segons va explicar el cap de l’Oficina de l’Energia i el Canvi Climàtic, Carles Miquel, el Departament de Turisme ja ha fet una feina prèvia per conèixer quina resposta tindrà l’ajuda entre el sector. Amb tot, va indicar que fins que no s’enviïn les sol·licituds és complicat saber quin acolliment tindrà.



Pel que fa al total de la partida, Miquel va destacar que enguany és un 50% superior a l’anterior, ja que l’any passat el programa comptava amb una partida d’un milió d’euros. Del milió i mig actual, es preveu que el 85% de les subvencions per a la rehabilitació del parc immobiliari, la millora de l’eficiència energètica i l’ús de renovables es destinin a actuacions que contemplin la totalitat de l’edifici i que el 15% restant sigui per a actuacions concretes.



La convocatòria s’obrirà el proper 29 de març i les sol·licituds es podran presentar fins el 15 de novembre o fins que s’esgoti la partida.