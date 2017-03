Notícia La CASS recorda que el tràmit del full groc va de 15 dies a un mes Les vacunes de la meningitis poden provenir d’Alemanya i, per tant, el procés s’allarga L'entrada de la Caixa Andorrana de Seguretat Social Autor/a: ÀLEX LARA

La vacuna contra el meningococ B (Bexsero) entra dins del calendari de vacunacions obligatori per als infants nascuts a partir de l’1 de gener del 2016, la finança el Govern i s’administra a través de les consultes pediàtriques i centres de salut, entre d’altres vies. Per a la resta de receptors de la vacuna, es pot comprar la dosi francesa a la farmàcia (amb recepta) i passar la targeta sanitària de la CASS, de manera que les prestacions són reemborsades en uns quatre dies. Amb tot, si hi ha assegurats sense targeta sanitària o hi ha prestacions que no es poden tramitar electrònicament, poden demanar el reemborsament que els pertoca mitjançant el full groc, un tràmit que pot tardar fins a dues setmanes.



Arran de les queixes d’alguns assegurats que han comprat la vacuna contra el meningococ B i que han tardat dos mesos a cobrar el reemborsament, la CASS recorda que «els fulls grocs han de seguir un procés manual des que es rep el full a la CASS, fins que és verificat i entrat al sistema. Segons el volum de feina i la temporada de l’any, els temps de reemborsament poden variar dels 15 dies al mes».



En el cas de Bexsero, la CASS precisa que si l’origen de la vacuna és Alemanya, no es pot tramitar electrònicament i, per tant, s’ha de seguir el circuit del full groc. «No es descarta que hi ha pogut haver casos en què l’assegurat no ha enviat el full groc immediatament i sumat al temps d’enviament per part de la farmàcia s’ha pogut allargar els temps de reemborsament».