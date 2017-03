El projecte de l’heliport s’inicia sense un pressupost tancat

El Comú d’Encamp i el Govern van signar ahir un conveni a través del qual la corporació comunal cedeix els terrenys de les Tresoles a l’Executiu per ubicar-hi el futur heliport nacional.



Segons va detallar el ministre d’Ordenament Territorial, Jordi Torres Falcó, malgrat que amb la signatura del conveni s’ha posat en marxa el projecte, encara no hi ha un pressupost global tancat. «És cert que tenim una xifra total aproximada, però no l’hem pogut concretar».

En relació al desenvolupament dels treballs, el ministre va remarcar que totes les actuacions de construcció aniran a càrrec del Govern i que aquestes es dividiran en tres fases: l’elaboració d’estudis complementaris als actuals, la urbanització del territori i la construcció de les instal·lacions de l’heliport en si.



Malgrat que encara és aviat per parlar de dates, Torres va especificar que s’espera acabar la primera fase aquest any, la urbanització (que tindrà un cost de dos milions d’euros) es preveu iniciar de cara a l’any que ve i la finalització de tota la infraestructura i posada en marxa de l’heliport s’estipula per l’any 2019. Tot i això, Torres va recordar que no es tracta d’un calendari tancat.

Estudis de concreció / De cara a la setmana que ve, el Govern té previst licitar un equip multidisciplinar que s’encarregarà de realitzar els «estudis concrets de com s’ubicarà la plataforma, on estaran els dipòsits de querosè, els hangars, etcètera», ja que els estudis que s’havien fet fins ara «avalen» la ubicació de l’heliport nacional en termes generals però no se centren en concretar-ne els detalls.

El cònsol celebra l’acord / El cònsol major d’Encamp, Jordi Torres Arauz, va celebrar la signatura del conveni entre la parròquia i l’Executiu i va detallar que es tracta d’un acord «en el qual fa temps que hi estem treballant i amb el qual creiem que es reactivarà la parròquia de forma molt positiva».

Resposta positiva dels veïns / Segons va detallar el cònsol major, els veïns de la parròquia estan «contents» amb la construcció de l’heliport i comparteixen la voluntat de «reactivar» el territori.



La zona que es podrà veure més afectada per les noves instal·lacions és la de la Cabeca, ja que serà la més propera a l’heliport. Tot i això, el cònsol va especificar que s’ha parlat amb els promotors de dita zona i que aquest valoren «positivament» el projecte.