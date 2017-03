Mesures perquè els discapacitats cobrin igual que els altres empleats

Les mesures implementades durant el 2016

El projecte de llei de mesures urgents per a l’aplicació del conveni de les Nacions Unides dels drets de les persones amb discapacitat inclou, entre d’altres, accions per eliminar les discriminacions salarials que pateix aquest col·lectiu. Aquesta era una de les reiterades demandes de les entitats concernides a la qual es va donar resposta ahir al Consell Nacional de Discapacitats (Conadis). La presidenta de la Federació Andorrana d’Associacions de Persones amb Discapacitat (FAAD), Anna Parramon, va celebrar la iniciativa indicant que «les persones amb discapacitat han de tenir les mateixes prestacions que una altra persona, sempre i que el seu horari de treball sigui adient a la discapacitat que pateix». Parramon va remarcar que «el que ha de quedar molt clar és que no tindrà un sou per sota» de manera que «si per exemple a una persona sense cap malaltia ni discapacitat li correspon un sou de 1.200 euros per la seva tasca laboral, si aquest lloc de treball l’ocupa una persona amb discapacitat també ha de cobrar el mateix». «No perquè tingui una discapacitat se li pagarà menys», va sentenciar.Una altra de les demandes a les quals s’ha donat resposta és a la creació d’una xarxa inclusiva d’empreses. En aquest sentit, el ministre d’Afers Socials, Justícia i Interior, Xavier Espot, va indicar que ja hi ha unes cinc empreses que estarien interessades a adherir-s’hi. Per tal d’incentivar-les a contractar persones amb discapacitat, el ministeri valora que puguin tenir avantatges fiscals o respecte les cotitzacions de la CASS. Així mateix, Espot va destacar també «l’avantatge comunicatiu o publicitari que pot comportar pertànyer a la xarxa», ja que «avui en dia la ciutadania valora especialment la responsabilitat social corporativa».D’altra banda, el responsable de la cartera d’Afers Socials va posar de manifest la complicació d’implementar un sistema de quotes que garanteixi un percentatge mínim de persones amb discapacitat a les empreses privades per les dimensions del país. «El sistema de quotes a Andorra i especialment quan estem parlant de col·lectius com el de les persones amb discapacitat, són difícils d’aplicar», va exposar. Una adversitat, va apuntar, «que hem pogut veure arran de l’experiència pràctica en l’administració pública», exemplificant que «si tenim una quota d’un 3% en els concursos públics que cal reservar per a persones amb discapacitat i només tenim una, dues o tres places per cobrir és molt difícil complir amb el compromís». Un fet que és diferent, recordava, en el cas dels països veïns on cobrir la quota del 3% «és relativament fàcil perquè les provisions de places per a la funció pública són per a 1.000 o 2.000 persones».Amb tot, el ministre va afirmar que «no ho hem de descartar però hem de tenir la ment oberta, tenir una visió molt més amplia i no cenyir-nos només a un sistema de quotes», ja que «hi ha moltes altres mesures de foment de la inclusió laboral».En tot cas, el Govern aprovarà dimecres que ve el projecte de llei de mesures urgents, de manera que s’entrarà en breu a tràmit parlamentari. Tant el ministre com la presidenta de la FAAD van remarcar el «bon tarannà» i la «gran tasca» que s’està duent a terme. Així, Parramon va destacar que «s’està millorant moltíssim amb la inclusió» i que «els drets s’estan anivellant a qualsevol persona que no té cap discapacitat». «Ens estem posant al dia a nivell europeu», va concloure.

- El Consell Nacional de Discapacitats (Conadis) també va servir per fer un seguiment de l’estratègia d’inserció laboral de les persones amb discapacitat que s’ha d’implantar entre el 2016 i el 2019. En aquest sentit, el ministre d’Afers Socials, Justícia i Interior, Xavier Espot, va destacar que un dels avançaments «més importants» és el fet que s’eliminés la borsa de treball específica per a persones amb discapacitat. Actualment, el col·lectiu està integrat en el circuit ordinari del Servei d’Ocupació, la qual cosa «posa fi a una clara mesura discriminatòria».

- Així mateix, el ministre també va posar de relleu la posada en marxa de la xarxa d’empreses inclusives i la voluntat d’impulsar durant aquest any el projecte de serveis d’assessorament i subministrament de productes de suport tant per a persones amb discapacitat com per a gent gran.