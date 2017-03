Notícia Liberals d’Encamp demanarà la dimissió de Torres si reincideix Els consellers de l’oposició creuen que el cònsol major desatén la parròquia en realitzar tasques privades Els consellers encampadans de Liberals d’Andorra+Independents, ahir. Autor/a: Liberals

Els consellers encampadans de Liberals d’Andorra+Independents (Ld’A+I), Jordi Troguet i Maribel Lafoz, no descarten demanar la dimissió del cònsol major de la parròquia, Jordi Torres, si «continua fent feines particulars en horari laboral quan hauria d’estar realitzant la tasca per la qual se’l va votar».

Els consellers van fer ahir aquestes declaracions després que dimecres es captessin unes imatges on es veia el cònsol fent treballs de topògraf a plena llum del dia. De fet, segons va remarcar Troguet, «no és la primera vegada que Torres realitza tasques professionals en horari laboral i que així ens ho han fet arribar diversos ciutadans».



Per tot, els consellers consideren que el cònsol major «desatén la parròquia» i el conviden «a donar un volt per tot el territori encampadà, Pas de la Casa inclòs, perquè s’adoni en quin estat es troba». Ja que, al parer de Troguet, Torres s’hauria de «centrar més en estudiar les inversions de la parròquia, perquè no veiem que s’estigui actuant».



Un tema de responsabilitat / Tot i això, Troguet va remarcar que amb aquestes declaracions no es qüestiona la legalitat de les accions dutes per Torres –doncs no hi ha cap llei faci referència a la incompatibilitat de tasques dels cònsols–, el que es qüestiona «és l’ètica política», ja que «considerem que una actuació com aquesta no és responsable». A més, Troguet va afegir que seria convenient que es «demanés als ciutadans d’Encamp què en pensen d’aquestes activitats del cònsol major, perquè són ells qui l’han votat».



Finalment, els consellers de Ld’A+I Encamp van remarcar «la necessitat de legislar al respecte» per delimitar clarament les incompatibilitats dels càrrecs públics i van lamentar que «s’hagi arribat a aquest punt donat que fins ara no ens havíem trobat mai en aquesta situació».



Torres es mostra tranquil / En resposta a aquestes acusacions, Torres va reiterar ahir que té la «consciència molt tranquil·la» i que està «convençut» que no ha fet «cap il·legalitat». A més, va destacar que fent aquestes acusacions es demostra un «gran desconeixement» de la feina dels cònsols , ja que «no va de dilluns a divendres,sinó que és els 365 dies i les 24 hores i s’ha de compaginar amb altres qüestions, com poden ser la vida familiar, les vacances o les aficions».



Per tot, Torres va assegurar que la seva «dedicació a la parròquia és plena». A més, va matisar que ell considera que es compatible realitzar les tasques de cònsol i tenir una empresa externa. Així com que el debat sobre si s’haurien de limitar les competències dels càrrecs públics és una qüestió que «pertany» al Consell General».