Detectats quatre nous casos de tuberculosi i ja en són 177

La tuberculosi és la malaltia infecciosa més mortal del món, està lluny de ser erradicada perquè falten la meitat dels recursos i la vacuna no protegeix al cent per cent. Cada any, 10 milions de persones desenvolupen la malaltia. Amb tot, seguint un bon tractament les persones infectades es curen, i les que han estat en contacte amb la malaltia també poden seguir un eficaç tractament preventiu. A Andorra, l’Àrea de prevenció, promoció i vigilància de la salut va detectar l’any passat quatre nous casos de la malaltia (tres pulmonar i una extrapulmonar).



Els quatre casos es van donar en persones residents, i van situar la taxa d’incidència de la malaltia en 5,1 per cada 100.000 habitants. En comparació amb els països de l’entorn, la taxa és la més baixa: l’any 2015, a Andorra va ser del 5,7; a França, del 6,8; a Espanya, del 8,7, i a Portugal, del 20,1.



Dels nous casos confirmats l’any passat, tres van ser en homes i un en una dona. Per edats, tots eren majors de 35 anys. Quan es detecta un cas de tuberculosi, immediatament es fa un control i seguiment dels contactes (persones més pròximes) del pacient infectat. En total, es van estudiar 51 contactes

Balanç / Des de l’any 1997 fins el 2016 s’han registrat a Andorra 200 casos de sospites de tuberculosi, dels quals 177 han estat casos confirmats (150 en residents i 27 al Servei d’immigració i fronterers). El Ministeri de Salut disposa del Programa de Prevenció i Control de la Tuberculosi que garanteix el diagnòstic, el tractament i el seguiment fins a la curació. També es fa càrrec de la vigilància i seguiment de l’entorn dels malalts.

Durant el període 1997-2016, la majoria dels casos detectats es troben en la franja d’edat d’entre 35-55 anys, ja que en menors de 35 i, sobretot en infants, la incidència és molt baixa. Els homes s’infecten més que les dones.



La incidència de la malaltia infecciosa també s’ha anat reduint en les dues últimes dècades: en el quinquenni 1997-2001 era del 15,2 per cada 100.000 habitants, mentre que en l’últim lustre, 2012-2016, ha estat de 6,7.

Prevenció / El 24 de març es commemora el Dia Mundial de la Tuberculosi, amb el lema escollit per l’Organització Mundial de la Salut (OMS) Units per posar fi a la tuberculosi. Durant la jornada es pretén celebració té per objectiu conscienciar sobre la malaltia i fer públic el pla global cap a la fi de la tuberculosi. L’OMS recomana als països que implementin accions per assolir els objectius plantejats de cara al 2020.



L’objectiu a acomplir en els pròxims quatre anys és el 90-(90)-90: arribar, com a mínim, al 90% de les persones amb tuberculosi perquè rebin un tractament adequat; arribar, com a mínim, al 90% de les poblacions més vulnerables, marginades i de risc, i aconseguir, com a mínim, el 90% de tractaments d’èxit.

Què és la malaltia / La tuberculosi és una malaltia infecciosa produïda per un microbi (el bacil de Koch). És una malaltia contagiosa que es transmet d’una persona malalta a una de sana i que afecta especialment els pulmons, encara que també pot afectar la resta de l’organisme. La tuberculosi es transmet per l’aire, a través de les petites gotes que desprenem de la boca.