Notícia El PS promou una consulta sobre la importació de residus El partit tramita una proposta al Consell General per instar el Govern a celebrar-la Els tres consellers del PS. Autor/a: MARICEL BLANCH

El Partit Socialdemòcrata (PS) reclama que es faci una consulta perquè la ciutadania pugui decidir si accepta o no la importació de residus de les comarques catalanes veïnes per ser cremades al forn incinerador. La formació considera que, per les repercussions en diferents àmbits que pot tenir la mesura, és important que la població pugui dir la seva. Per això, ha tramitat una proposta d’acord al Consell General que, en cas de ser aprovada, instaria al Govern a celebrar-la.



La proposta d’acord presentada recorda que «la legislació europea (...) destaca la importància d’una gestió de residus apropiada i basada en les tècniques més avances» i que «aviat es preveu començar a rebre camions de Catalunya (...) per alimentar la planta incineradora de CTRASA». Aquests vehicles, remarca el document, podrien portar al país «aproximadament 10.000 tones» de brossa, «el que consisteix en gairebé un terç del que s’està incinerant els últims anys».



També destaca que «hi ha moltes veus al país contràries a la importació de residus forans» i que «sovint tenim episodis d’inversió tèrmica i múltiples fonts de contaminació». A banda, manifesta que «tenir una instal·lació de tractament de residus al centre del país dóna una pèssima imatge per atreure turistes» i que cal valorar «el fet que les dioxines i altres substàncies resulten nefastes per la salut humana» i poden provocar «afectacions en l’entorn», com «defensen molts científics i professionals» de l’àmbit sanitari.



Gili va defensar la proposta d’acord tot argumentant que «el tema és prou important perquè sigui la ciutadania qui decideixi si ho vol o no». En aquest sentit, va recordar que «la importació de residus genera neguit i preocupacions», causats tant «per les afectacions que pot tenir a nivell turístic, ja que genera emissions i això fa que siguem menys atractius per a un turisme de qualitat», com «a nivell de salut». La parlamentària entén la consulta com a necessària, ja que «faria que Govern hagi d’explicar tots els arguments que els han portat a prendre la decisió i que, un cop informada, la població es pugui posicionar clarament».