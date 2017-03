Roger Coma és ‘L’electe’ a la comèdia de Ramon Madaula

Amb totes les entrades venudes, Ramon Madaula i Roger Coma es pujaran aquesta nit a l’escenari del Palau de Gel de Canillo per interpretar l’obra L’electe, escrita i coprotagonitzada per Madaula, dirigit per Jordi Casanovas.



L’Electe és una comèdia dramàtica sobre els efectes de la política i les teràpies psiquiàtriques. L’argument tracta d’un jove polític (Coma) que acaba de ser escollit president. En poques hores ha de pronunciar el discurs d’investidura, però cada vegada que l’assaja un terrible tic deforma la seva cara de manera tan ridícula com hilarant. El psiquiatra (Madaula) només té unes poques hores per resoldre l’aparent trastorn i evitar que el president electe faci un ridícul espantós en la seva primera compareixença.



L’electe es converteix en una batalla entre el president i el psiquiatra. Què amaga cadascú? Quines són les veritables intencions de l’un i de l’altre? Quins fets de la nostra vida marquen el nostre futur i, sobretot, la nostra vocació? Política contra ciència, consciència contra aparença, poder contra poder.



Amb el text de L’electe, un espectacle en què un president és conscient que és un frau, Madaula va quedar finalista al Torneig de Dramatúrgia del Temporada Alta. L’obra es va estrenar l’any passat a la Sala Muntaner.

A Madaula el veurem en breu a la sèrie La catedral del mar, en fase de post-producció. Coma ha iniciat una carrera literària.