Notícia Víctor Rodríguez, únic dubte contra les illes Fèroe La FAF organitza una sèrie d’activitats per donar caliu al partit Entrenament de la selecció a l’Estadi Nacional. Autor/a: MARICEL BLANCH

La convocatòria de la selecció per al partit de demà contra les illes Fèroe està composada per 19 jugadors. Només hi ha un nom que balla, i aquest és el de Víctor Rodríguez, que està tocat del genoll i s’ha de veure quina és la seva evolució.



La llista la formen José Antonio Gomes, Ferran Pol, Emili Garcia, Marc Garcia, Txus Rubio, Ildefons Lima, Max Llovera, Jordi Rubio, Moisés San Nicolás, Ludovic Clemente, Marc Pujol, Víctor Rodríguez, Marcio Vieira, Marc Rebés, Marc Vales, Sergi Moreno, Jordi Aláez, Àlex Martínez i Cristian Martínez. Van caure de la convocatòria per motius tècnics Àlex Villagrasa, Gabi Riera, Víctor Silverio, Adri Rodrigues i Victor Hugo Moreira, mentre que Ivan Lorenzo va fer-ho per temes laborals.



Ambient al camp i fora / La Federació Andorrana de Futbol vol donar consciència que aquest no és un partit qualsevol després de la victòria aconseguida en l’amistós amb San Marino. Per aquest motiu fa dies va iniciar una campanya per donar suport a la selecció i prepara per demà una sèrie d’activitats per donar ambient al matx i tractar d’omplir les graderies de l’Estadi Nacional. Als partits de base que se celebrin al Centre d’Entrenament de la FAF hi haurà un grup de batucada i aquest mateix encapçalarà una rua que començarà a la plaça Coprínceps. Fora de l’estadi s’instal·laran estands on qui vulgui es podrà pintar la cara amb els colors de la bandera del país, o fotografiar-se en un mural amb els equipaments de la selecció. Al partit es faran sortejos de material esportiu i un viatge per veure l’absoluta en el partit a Suïssa, a més d’entrades pel matx contra Portugal.



El Lusitans es classifica per a semis / En el partit avançat dels quarts de final de la Copa Constitució, l’FC Lusitans va classificar-se per a les semis després d’imposar-se amb claredat al CF Atlètic Amèrica per 0-6. Novaes va materialitzar un hat-trick i van marcar un gol Quintano, Peralta i Maciel.