El pla de Beret acull aquest cap de setmana els campionats estatals d'esquí nòrdic

Baqueira Beret acull aquest cap de setmana els Campionats d’Espanya d’Esquí de fons, amb 160 participants de totes les categories en tècnica lliure i relleus. La Federació Espanyola (RFEDI) i la Catalana (FCEH), juntament amb l’estació aranesa, organitzen la prova que, a més a més, també decidirà els campions del circuit estatal.

Avui és el torn dels Campionats d’Espanya FIS amb les proves de tècnica lliure de 10 i 5 quilòmetres per a les categories Màster, Sènior, U20 i U18. En canvi, els esportistes de la categoria U16 competiran en les distàncies de 7,5 i 5 quilòmetres. Els U14 faran 5 i 2,5 quilòmetres, mentre que els més menuts (U12) disputaran la prova en la distància de 2,5 quilòmetres.

L’última jornada, demà, es disputaran les proves per relleus. Per a les categories absolutes i U16 es farà la prova de cinc quilòmetres. Els fondistes de les categories U14 i U12 hauran de transcórrer una distància de 2,5 quilòmetres.

La delegació catalana que disputarà els Campionats està conformada per gairebé una cinquantena de corredors. Entre ells hi ha els campions estatals de l’any passat, que intentaran revalidar el títol. Les germanes Lydia i Maria Iglesias, de l’ANEC, aspiren a ser entre les millors: la Lydia és l’actual campiona absoluta en estil clàssic i la Maria és la vencedora en U16 en estil clàssic i lliure. Francesc Colell (CEFUC) va guanyar també en U16 l’any passat en estil clàssic i lliure.