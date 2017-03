Notícia Detectats quatre casos de triquinosi en porcs senglars Fins al 20 de març, els banders han recollit 26 mostres per analitzar Un porc senglar abatut. Autor/a: EL PERIÒDIC

El Departament de Medi Ambient ha detectat, entre l’1 de gener i el 20 de març, quatre casos de triquinosi en porcs senglars abatuts. Els porcs fers han estat caçats «fruit de les operacions de regulació, ja siguin batudes administratives, tirs nocturns autoritzats a caçadors o operacions puntuals del Cos de Banders, quan hi ha queixes de danys causats per la espècie», segons ha informat Medi Ambient.



En el que portem d’any, s’han analitzat 26 mostres, de les quals quatre han donat positiu per triquinosi. Durant l’any 2016, la legislació sobre la recollida de mostres per part dels caçadors en operacions de regulació (batudes administratives i tirs nocturns) va canviar i ara és el Cos de Banders qui recull les mostres que s’analitzen al laboratori central de salut pública. Abans eren els caçadors qui les portaven a analitzar com a particulars.



L’any passat, a partir que els banders s’ocupessin de la recollida de mostres, se’n van analitzar 31, de les quals una va donar positiu per triquinosi. En total, però, durant l’any 2016 es van analitzar 115 mostres, amb un total de vuit mostres positives. Tots els positius pertanyen a porcs senglars que han estat abatuts a Andorra o en zones pròximes, principalment de Catalunya, a les quals es desplacen els caçadors habitualment.



Cap cas humà / Medi Ambient també ha informat que «no s’ha detectat cap cas de malaltia en humans a Andorra des de l’any 2006, any durant el qual es van declarar dos casos des de l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell». L’any 2013, es va editar un tríptic informatiu de recomanacions sanitàries en la manipulació i el consum de carn de caça que va ser distribuït a tots els socis de la Federació Andorrana de Caça.



Per prevenir que les persones puguin contraure la malaltia per consum de carn de caça infectada per la triquina –a l’escorxador nacional hi ha un control estricte–, l’any 2005 el Govern va aprovar un marc regulador específic –el Reglament sobre la detecció de triquines en les carns fresques de porcs domèstics engreixats i sacrificats per a l’autoconsum familiar i porcs senglars obtinguts en l’exercici de l’art de la caça–, pel qual s’obliga a que totes les persones que sacrifiquen porcs per autoconsum familiar o que practiquen la caça del porc senglar i, posteriorment, destinen la totalitat o part d’aquests animals al consum, a haver de procedir a realitzar una anàlisi de detecció de triquina. En el cas que els resultats siguin positius, des del serveis veterinaris es contacta amb el propietari de les carns per assegurar-se que la destruirà.



Evolució de la població / El nombre de declaracions de danys per porc senglar que hi ha cada any revela, indirectament, l’evolució de la població. La cabana de porcs fers ha augmentat, i també el nombre de batudes autoritzades per fer front als danys causats.



L’any passat, hi va haver 140 declaracions de danys i 170 operacions autoritzades. El màxim es va registrar el 2004, amb 232 operacions i 113 declaracions, i el mínim, el 2009, amb 24 operacions i 25 declaracions.