El MoraBanc vol aprofitar la crisi blaugrana

Aquest és un dels pitjors moments, sinó el pitjor de la història recent de la secció de l’FC Barcelona. Acumula una temporada plena de problemes i aquesta mateixa setmana va veure com quedava eliminat precipitadament de l’Eurolliga. Diumenge el BC MoraBanc Andorra vol aprofitar l’avinentesa i fer encara més sang. Juga en un Palau Blaugrana que serà tot un exàmen d’exigència per als culers, amb una afició ja cremada amb els seus des de fa setmanes.



El tècnic del conjunt andorrà, Joan Peñarroya, espera que el seu equip surti amb diferent mentalitat de com ho està fent en els duels a domicili. «Més que començar bé amb el resultat, fer-ho amb les intencions i amb la manera. Que el rival se n’adoni que té un partit complicat», indica. Els blaugranes sembla que encara no hagin tocat fons, tot i que a la Lliga Endesa es troben en llocs capdavanters, i per l’entitat del rival no es confia trobar-se amb un rival abatut. «A ningú se li escapa que estan dins una setmana molt complicada per a ells, on una institució tan gran com el Barça queda eliminada de l’Eurolliga molt aviat, en la qual les sensacions no són bones. Estan tenint una temporada molt irregular, amb molts problemes, però el que miro és que la classificació a l’ACB estan amb una derrota més que el líder i tenen opcions de ser primers de la lliga regular». Només tenen res més i «s’hi agafaran amb tota la força del món» perquè «és el que els queda».



La intenció per assaltar el Palau és «intentar que sigui un partit complicat, de desgast, de brega, en el qual no marxin mai en el marcador i veure si podem lluitar contra la seva ansietat o contra aquest en teoria moment complicat que tenen ells». Per assolir-ho, es tracta d’«estar sòlids en defensa» i que «no juguin transicions ràpides i tinguem equilibri i encert en el nostre joc ofensiu». No dubta que «per guanyar a un rival com aquest haurem de fer un gran partit», comportant que «mentalment hem de ser durs, afrontar el partit amb valentia» i «aguantar els bons minuts que puguin tenir», perquè «segur que tindran moments brillants perquè tenen jugadors amb aquesta capacitat». I que ningú doni al Barça per mort: «Hi ha massa gent que opina massa gratuïtament com que el Barça hagi acabat la temporada. I jo no crec que sigui així en cap cas».



Giorgi Shermadini complirà al Palau Blaugrana el seu partit número 75 a la Lliga Endesa. La crisi per la que passen els culers és evident, i ja només els queda un cartutx aquesta temporada. «Sabem que estan tenint problemes aquesta temporada. S’han quedat fora de l’Eurolliga i això fa que ara vulguin guanyar el títol de la Lliga ACB», afirma el georgià, que viurà un duel interessant amb Ante Tomic, que es va perdre el partit d’ahir de l’Eurolliga contra l’Estrella Roja per sanció. Espera un rival amb ganes de reaccionar davant els seus aficionats: «Té grans jugadors, un gran entrenador i ha de trobar el seu millor joc».