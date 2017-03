Altes expectatives de la selecció

Tot a punt. La climatologia no ajudarà, però s’espera que avui les graderies de l’Estadi Nacional presentin la millor de les imatges per donar suport a la selecció. Aquest partit té un caràcter especial després de la victòria aconseguida en l’amistós contra San Marino, i perquè davant hi ha un rival al que es pot considerar assumible en comparació a molts d’altres que han passat pel Principat. Però tot i així no pot portar a equivocacions, perquè en aquesta fase suma quatre punts i compta amb jugadors professionals que juguen a la Primera Divisió danesa. El matx és a les 18.00 hores.



«Venim d’una victòria, feia molt temps que no guanyàvem. Però tenim molt respecte a les illes Fèroe, que els últims anys ha crescut moltíssim», indica el tècnic andorrà, Koldo Àlvarez, que finalment no podrà comptar amb Víctor Rodríguez, que no s’ha recuperat de les molèsties al genoll. L’ambient que es respira és que ara és el moment de tornar a puntuar en competició oficial. Però per aconseguir-ho s’han de complir una sèrie de paràmetres. «Si som capaços de jugar com en els nostres partits de casa tindrem les nostres oportunitats, o com la primera mitja hora davant Hongria», mostrant concentració i que «siguem fidels a nosaltres mateixos, que ens reconeixem al camp». El tècnic espera que es produeixi un partit obert i que tingui un desenllaç similar a d’altres a l’Estadi Nacional, en «partits on hem estat vius fins als últims minuts». Les illes Fèroe «té un futbol molt fàcil però molt efectiu», i per tractar de superar-lo cal «evitar donar segones opcions al rival amb pèrdues de pilota». El ritme de joc serà un altre dels aspectes a controlar: «Ens agradaria tenir la pilota des del començament, però sabem que el rival també la vol».



Els jugadors tenen clar que «serà molt complicat. La victòria contra San Marino ens dona una mica de tranquil·litat», afirma Ildefons Lima, i per tractar de puntuar «tots tenim la il·lusió de fer un bon partit», conscients que serà una empresa complicada davant «una selecció que està fent un molt bon futbol», que té «un bon tracte de pilota. Tenen les idees molt clares». Que el gran públic no tingui masses referències de les illes Fèroe no vol dir que davant no hi hagi un equip competitiu, perquè és tot el contrari, amb jugadors professionals i experimentats. «Sabem qui som i fins on podem arribar. Som conscients del que hem de fer per arribar a sumar». La intenció és «arribar als últims minuts com ha passat als partits de casa amb operacions de sumar».



La selecció de les illes Fèroe es troba al Principat des de dimarts per tal d’aclimatar-se. És tot un indicatiu de com es prenen l’enfrontament. Han estudiat bé el pas d’Andorra per aquesta fase. «A fora han tingut problemes, però a casa han posat en moltes dificultats al rival. És el que també esperem en aquest partit i els tenim molt respecte», assegura el seleccionador, Lars Olsen. Després de la victòria sobre San Marino espera a un contrincant al davant que «serà més ofensiu» del que és habitual. El combinat feroès es presenta amb la intenció d’endur-se els tres punts: «Arribem amb mola confiança, la mateixa que hem tingut en tota aquesta fase».