Notícia Ld’A i SDP temen que la inversió a la RN20 creï un precedent Els grups creuen que l’acord amb França pot respondre a les «delicades» relacions entre ambdós països El cap de Govern, Toni Martí, i el primer ministre francès, Bernard Cazeneuve. Autor/a: SFGA

Liberals d’Andorra (Ld’A) i Socialdemocràcia i Progrés (SDP) valoren positivament l’acord amb França per cofinançar una part de les reformes de la carretera RN20 per evitar el risc d’allaus que provoca tancaments a l’accés francès però asseguren que la iniciativa crearà un precedent que Espanya podrà utilitzar quan sigui necessari millorar l’entrada sud del país. A més, creuen que l’acord pot respondre a les «delicades» relacions entre França i Andorra.



Així, el conseller progressista, Víctor Naudi, considera que «les millores podrien correspondre a una compensació per justificar que les relacions no són tan bones com es diu des del Govern». Per la seva banda, el conseller liberal, Josep Majoral, entén que l’Estat francès ha posat com a condició que el Principat financi part de l’obra per tirar endavant el projecte de millora. «Més que un caramel per millorar les relacions és una moneda de canvi», sentencia. I agrega que el fet de demanar part del finançament a Andorra com a condició per fer les millores «no suavitza les relacions sinó que obre la pregunta de: així ens ajudem?». Uns arguments que des de les files demòcrates titllen de «demagogs», ja que al seu entendre «si les relacions no fossin bones difícilment acceptarien una inversió en el seu propi territori».



Per la seva banda, el Partit Socialdemòcrata (PS) van ser els únics que no van voler donar la seva opinió sobre la decisió d’inversió del Govern.



Argumentar la decisió / Per tal d’evitar futurs problemes amb l’estat veí del sud, Majoral opina que «cal argumentar molt bé la decisió» d’invertir en la RN20 i «comunicar bé els motius». «Cal analitzar des d’un punt de vista més específic l’acord amb França per saber què rebrà Andorra d’aquesta millora i quines dificultats actuals es solucionaran», exposa. En cas d’haver de donar explicacions, afegeix, «caldrà tenir clar perquè amb França sí i amb Espanya no». Els liberals no descarten fer una demanda d’informació sobre els motius que han portat el Govern a prendre aquesta decisió, ja que l’acord entre la República francesa i el Principat només especifica el cost i la duració de les obres, el repartiment dels pagaments i les condicions, sense detallar els arguments del primer cofinançament d’una carretera amb un país veí.



Sobre la mateixa qüestió, Naudi manifesta que «l’acord pot respondre a un allunyament d’Andorra de l’equilibri institucional entre els dos països veïns». En aquest sentit, d’SDP insisteixen en què darrerament es recórrer més a l’estat veí del sud per rebre suport o consells que no pas al del nord.



Els problemes de contraban / Les darreres protestes d’estanquers francesos que han decidit tallar la carretera RN20 cada diumenge en contra del tabac de contraban procedent d’Andorra i d’Espanya també és un tema que preocupa a l’oposició. De fet, a parer de Víctor Naudi, els francesos «podrien pensar que ens estan afavorint millorant els accessos al nostre país mentre Andorra els perjudica amb el contraban de tabac». Naudi recorda que l’Arieja fa anys que demana millores i «que Andorra i participi és sobrevingut». I alerta que l’acord «pot accelerar el procés per millorar l’accés però a canvi el govern francès pot demanar una contrapartida pels problemes amb el contraban».



Discrepa en aquest sentit el conseller liberal que remarca que «fa més d’un mes que se sap que Andorra participarà en el projecte i ha estat després que han sorgit les problemàtiques amb el tema del tabac».



Els arguments de DA / Per la seva banda, el conseller demòcrata, Marc Ballestà, remarca la importància de l’acord i deixa clar que la realitat dels accessos per França i per Espanya són «molt diferents». A la part sud, «no hi ha els problemes d’allaus que tenim al nord» i a més «el retorn econòmic d’Espanya per tenir un bon accés amb el Principat és molt». En canvi, «és a Andorra a qui més l’interessa millorar l’accés francès per tal de generar activitat econòmica». «No té sentit gastar diners per atreure turistes francesos i després que no arribin perquè els accessos estan tallats», argumenta.

En aquest sentit, recorda que fa molts anys que cal millorar la via i que «ara és una bona ocasió per fer-ho perquè ha sortit una bona opció juntament amb França». El fet d’invertir-hi, a més, «ens donarà més força a l’hora d’exigir com a país que els accessos estiguin oberts perquè és un projecte amb el qual també hi hem participat».



Així mateix, posa en relleu que les empreses andorranes també podran participar «en igualtat de condicions que qualsevol empresa nacional de la Unió Europea, al conjunt dels procediments de contractació pública», tal com queda escrit en l’acord.