Escaldes registra la xifra més alta de negocis amb 1.450 comerços

Escaldes-Engordany ha registrat la xifra més alta de negocis de la seva història durant l’any passat, amb 1.450 comerços instaurats a la parròquia. Una dada que permet explicar el superàvit net d’un milió d’euros, amb el qual la parròquia ha tancat l’any 2016. En la sessió de Consell de Comú d’ahir l’equip comunal va presentar la liquidació del pressupost del darrer any amb un superàvit de quatre milions d’euros, tot i que d’aquests, només un milió correspon a superàvit net, atès que els altres tres milions estan repartits entre obres i serveis que no s’han pogut finalitzar durant l’any 2016 (1,6 milions d’euros) i la partida destinada a l’ampliació de Capesa (1,3 milions d’euros).El comú ha tancat comptes amb un milió d’euros de benefici net, que segons va destacar la consellera de finances de la parròquia, Núria Gómez, s’explica per l’increment en la recaptació de l’impost de transaccions patrimonials (ITP), que finalment ha permès ingressar 1,8 milions d’euros, una xifra força superior als 800.000 previstos. La consellera de finances va manifestar que «aquests ingressos de l’ITP són molt significatius de com s’està recuperant el sector i que la parròquia atreu inversors». Gómez també ha assenyalat que durant aquest exercici s’han autoritzat el 87% dels crèdits pressupostaris previstos.La major part dels crèdits –un 70%– durant l’any passat s’han destinat a cobrir despeses de personal, béns i serveis i d’altres despeses financeres, fins a situar-se en 25,2 milions d’euros. D’altra banda, les dotacions per inversió han representat el 20% del total i un 10% s’ha dedicat a l’amortització del deute. Precisament, l’endeutament efectiu s’ha situat en 22,7 milions d’euros a final de l’any 2016, una xifra que representa un 54% del sostre màxim d’endeutament. A més, l’any passat es van destinar 3,1 milions d’euros a l’amortització del capital, un 8% més que el 2015. Aquestes dades han estat ben rebudes per part de la cònsol major, Trini Marín, que va assegurarque aquestes xifres s’expliquen per «la gestió rigorosa i sostenible que s’ha fet» i també va indicar que «el superàvit és profitós perquè ens permetrà continuar amb les inversions previstes».En el capítol d’inversions, el comú va autoritzar el 80% del pressupost per un import de 2,8 milions d’euros, dels quals la meitat s’haurà de reconduir per a aquest any tenint en compte que moltes de les obres encara es troben en procés d’execució, com és el cas de les obres del Fener. A més, també s’ha posat en relleu les accions realitzades per part de la corporació per millorar les voravies de diferents carrers i l’embelliment de diferents punts de la parròquia, així com la implementació d’altres espais esportius i lúdics com les noves pistes de bàsquet 3x3 o l’habilitació de nous aparcaments.En aquest sentit, la consellera de PS, Cèlia Vendrell, va lamentar la manca d’acompliment d’algunes de les inversions proposades per l’equip comunal, com ara l’obertura del carrer Sant Antoni, l’ampliació de capital de Capesa, la realització d’un concurs d’idees per a l’avinguda Carlemany i Meritxell o la construcció de l’aparcament a la part alta de la parròquia. Per tot això, Vendrell va abstenir-se en l’aprovació de liquidació del pressupost del 2016. En referència a la realització de l’aparcament de la part alta, el cònsol menor, Marc Calvet, va indicar que es tracta d’un pla d’iniciativa privada i que «estan acabant els estudis tècnics, fins llavors no poden fer res».D’altra banda, el conseller liberal, Marc Magallon, va remarcar que les dades facilitades per l’equip comunal referents al pressupost poden ser enganyoses, ja que «no parlem de quatre milions d’euros de superàvit i crec que s’hauria d’explicar millor». Per això, Magallon va suggerit que els projectes s’iniciïn durant el primer trimestre de l’any per evitar reconduir imports a final d’any. El conseller liberal també va felicitar la corporació per les bones xifres aconseguides i va plantejar la idea d’invertir el superàvit net obtingut aquest any en la compra del terreny situat davant de l’església. Un projecte que tal com va indicar la cònsol se sotmetrà a una reunió de poble el mes vinent perquè els ciutadans d’Escaldes decideixin.

Vendrell lamenta la situació de deixadesa del Madriu



- La consellera de PS va manifestar el seu malestar per la manca de confiança i accions per part de la comissió gestora de la Vall del Madriu. Vendrell va indicar que la major part de la inversió «només serveix per pagar sous». Les queixes plantejades per part del consell assessor mostren la «deixadesa i manca de comunicació entre la comissió i el consell». A més, la consellera va assenyalar que aquesta deixadesa es veu reflectida en la pàgina web que «fa un any que no funciona».