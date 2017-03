Notícia La capital es fixa en la Pontevedra sostenible La ciutat gallega ha guanyat el premi ONU Habitat, que la reconeix com la població més còmoda d’Europa per viure-hi Visita de Conxita Marsol a Pontevedra. Autor/a: COMÚ D\'ANDORRA LA VELLA

Fa un parell de mesos, EL PERIÒDIC ja va anunciar que «el Comú d’Andorra la Vella s’està prenent la sostenibilitat en el transport d’una manera seriosa i ha posat fil a l’agulla per adaptar-se als temps que corren» i que es desplaçaria a Pontevedra per inspirar-se en el seu model de sostenibilitat. Doncs aquesta setmana, la cònsol major, Conxita Marsol, ha visitat la ciutat gallega per conèixer com conviuen trànsit, vianants i bicicletes.



Marsol va escollir Pontevedra per la seva similitud en dimensions i per tenir un eix comercial concentrat (en el centre històric), un model urbà que li ha valgut un prestigiós guardó de l’Organització de les Nacions Unides, el Premi ONU Habitat, que cataloga la ciutat com la més còmoda d’Europa per viure-hi.



Acompanyada per l’alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández, Marsol ha constatat que la ciutat «ha fet una transformació espectacular, ha desaparegut el cotxe del centre de la ciutat i ha sabut compaginar molt bé la convivència dels vianants, els cotxes i les bicicletes». La cònsol considera que és «un model molt exportable, sobretot pel que fa a la limitació de la velocitat a 30 km/h».



Amb tot, no s’ha d’oblidar que la realitat d’Andorra la Vella és diferent perquè hi ha molts desnivells i, a més, rep un volum de vehicles molt important.



En qualsevol cas, el model de Pontevedra serà tingut en compte per la capital a l’hora de desenvolupar un model de ciutat sostenible on només hi transiten els vehicles que necessiten entrar a la ciutat, una acció que li està donant un molt bon resultat.