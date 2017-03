Notícia 178.000 € per fer el ràfting al Valira El Comú de Sant Julià de Lòria adjudica l’obra d’adequació Un grup a punt de practicar ràfting. Autor/a: TONY LARA

El Comú de Sant Julià de Lòria ha adjudicat l’adequació del riu Valira per la pràctica del ràfting des del casc urbà de la població fins a la frontera del riu Runer. L’empresa adjudicatària és Treballs Públics Unitas (TPU), i l’import de la licitació és de 177.919,42 euros. El termini d’execució dels treballs és de dos mesos.



Sis empreses es van presentar al concurs nacional i el comú ha escollit l’oferta de TPU. La licitació es va fer en modalitat urgent per poder començar els treballs el més aviat possible abans que el riu augmenti de cabal i per poder iniciar l’activitat aquest mateix estiu. La zona de sortida s’habilitarà a l’alçada de l’hotel Imperial i la d’arribada, al camp del Malloll, prop de la frontera hispanoandorrana. També es faran trams ràpids i espigons amb pedra per poder passar la temporada alta.