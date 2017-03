Notícia Un robatori de cable deixa incomunicat Coll de Nargó Continua la interrupció dels serveis, que ja fa més de tres dies que afecta els habitants i empreses Coll de Nargó nevat.

Coll de Nargó no ha recuperat encara el servei de telefonia ni d’internet de l’empresa Telefónica, després de tres dies sense tenir-hi accés. En total, no funcionen al municipi 1.500 línies de telèfon fix i 2.500 línies d’internet.

La companyia ha informat l’Ajuntament nargoní que la problemàtica rau en un robatori de 600 metres cable de coure que es va produir divendres al quilòmetre 158 de la C-14, prop del pont d’Espia. L’avaria no es podrà solucionar fins avui, ja que no es disposa encara del material per restaurar el servei.

La tinent d’alcalde de l’Ajuntament de Coll de Nargó, Maria Rosa Vidal, ha remarcat que els problemes d’accés a la xarxa i la impossibilitat de fer trucades des del telèfon fix o mòbil repercuteixen en la majoria d’habitants i empreses de la zona. «La situació ha creat molt malestar, especialment en el sector comercial i de la restauració», ha lamentat. Aquesta no és la primera vegada que el municipi alturgellenc ha patit les conseqüències d’un robatori de cable de coure.