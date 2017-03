El nou model de transferències contempla un repartiment més just

El Govern està elaborant un nou model de transferències comunals amb les set corporacions i el Consell General. Precisament, la setmana passada es va fer la primera reunió tripartita entre les tres parts implicades i es va acordar un primer esborrany –subjecte a canvis– del document de treball que se seguirà.



Una de les novetats del model, en comparació amb l’actual, és que hi haurà dos blocs diferenciats per repartir les transferències: la base general i el fons de redistribució sostenible (FRS), quan fins ara només hi havia una base única.



El Govern preveu que l’aportació total en concepte de transferències serà de 55 milions per aquest i el proper any. El 80% (44 milions) es destinarà a la base general i el 20% (11 milions) al FRS. La quantitat global s’ha determinat després de realitzar un estudi de les competències de cada comú durant l’exercici 2015.

Criteris de la base general / Segons el nou model proposat pel Govern, per repartir els diners de la base general se seguiran cinc criteris diferents. Els tres primers ja es contemplaven en la base única que conformava el model de transferències que hi havia fins ara i són: una part igual per a tots els comuns d’1.885.714 euros, el criteri de població i el de territori. Mentre que els dos nous que s’inclouen es defineixen com: el criteri demogràfic (que contempla els infants i la gent gran censada en cada comú) i el turístic (que té en compte les pernoctacions inscrites en el ROAT).



Per a cada criteri, les set parròquies rebrà una o altra quantitat de transferències. Per exemple, si s’agafa el criteri de població, la corporació que rebrà més diners (aquest i el proper any) serà Andorra la Vella, mentre que la que en rebrà menys serà Canillo. Si es contempla el criteri de territori, la parròquia que rebrà una major quantitat de transferències serà Canillo i la que menys, Escaldes-Engordany.



D’altra banda, si es té en consideració el criteri demogràfic, el comú que rebrà més diners serà el d’Andorra la Vella, mentre que Canillo serà el que n’obtendrà menys. I en relació al criteri de turisme, la parròquia que tindrà més transferències serà Andorra la Vella i la que menys Sant Julià de Lòria.



Criteris del FRS / Pel que fa al bloc FRS, es contemplaran tres criteris a l’hora de fer el repartiment de transferències: el de política d’inversió sostenible, el de compromisos adquirits i el de solidaritat i particularitats comunals.



Els dos primers es comptaran de la mateixa manera per als set comuns durant aquest i el proer any, després variaran en funció de cada corporació. En total, per a aquests dos criteris, es donaran 628.572 euros a cada comú. Mentre que la repartició basada en el tercer criteri (solidaritat i particularitats comunals) variarà per a cada parròquia, sent Sant Julià la que rebrà més diners i Andorra la Vella la que menys.



En l’esborrany es detalla que per aquest tercer criteri es té en consideració el nombre d’establiments de la parròquia (a menor nombre major transferència) i diverses particularitats com: sistema impositiu, dispersió i nombre de carreteres secundàries, nuclis de la parròquia, necessitats financeres i participació en societats de pressupost superior al Comú.

Diferències a l’anterior model / En comparació a la distribució de transferències actual, la parròquia que tindrà una repartició més positiva és Sant Julià, ja que passarà a rebre 130.000 euros més amb el nou model, en total rebrà 7.417.288 euros. Mentre que Escaldes serà l’única que tindrà menys diners amb el nou esborrany, en concret, 82.767 euros. Per tant, passarà a rebre 7.892.027 euros en concepte de transferències

Pel que fa a la resta de parròquies, totes rebran més diners per part del Govern. Canillo tindrà 6.929.457 euros (36.904 més que amb el model actual), Encamp 8.529.455 euros (122.964 més) i Ordino 6.690.921 (40.815 més). Tanmateix, La Massana rebrà 7.644.915 euros (87.819 més que amb l’actual model) i Andorra la Vella 9.895.937 (63.715 més).

Revisió cada tres anys / El Govern proposa que es faci una revisió periòdica cada tres anys del càlcul de repartiment de les transferències «per ajustar l’equació en funció dels recursos potencials i les càrregues i necessitats agregades dels comuns».