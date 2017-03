Desfeta del MoraBanc al Palau

El BC MoraBanc Andorra va ser ahir una joguina al Palau Blaugrana, en mans d’un Barça immers en una enorme crisi de joc i resultats però que va treure al parquet la seva millor versió i quan passa això i un equip modest com és el tricolor no està a l’altura, el resultat acaba sent devastador com així va ser: 102-65.



Els de Joan Peñarroya tan sols van presentar batalla en els primers deu minuts. De fet, van començar amb un il·lusionant 0-5 tot i que durant aquests temps es va veure un pols de cistelles ben maco, amb un Claver inspirat per als blaugrana que va concedir als seus el primer avantatge (10-8, minut 5) i un Shermadini de nou imponent a la pintura que es va cruspir Tomic. Per tancar l’acte, una cistella de Rice feia pujar el 20-18.



La batalla va continuar durant uns minuts més. De fet, un triple d’Schreiner va posar per enèsima vegada el MoraBanc per sobre, en un electrònic que no parava de veure alternances. Aquí es va acabar tot per als tricolors. El Barça, amb Tomic a la banqueta, va posar una marxa més fins aconseguir un parcial de 9-0. Centrat en el joc exterior, Renfroe i Diagné van liderar el canvi de dinàmica. Shermadini, que complia el seu partit 75 a la Lliga Endesa, va intentar tirar dels seus però per molt MVP de gener que sigui, màxim rebotejador, tercer millor anotador i segon amb més valoració, un sol no pot contra un equip replet de talent i endollat. Així que es va arribar al descans amb un preocupant, però no insalvable, 43-31.



Els problemes del marcador a la represa, que van obligar a aturar el partit durant uns minuts, no van afectar als blaugranes, que amb un Rice llençat i amb el canell calent van incrementar encara més les diferències (52-38). Les sensacions no podien ser pitjors, ja que el MoraBanc no donava cap mostra de reacció. Després va ser Claver el que va agafar el relleu de l’americà i al minut 25 la cosa ja pintava més que magra: 56-38.



Burjanadze i Shermadini, els dos únics que van estar a l’altura d’aquest partit, van agafar les regnes per tractar de recuperar terreny i tractar d’arribar al final amb opcions, però el Barça no estava disposat a fer enfadar més els seus aficionats –ahir poc més de 3.000– i va saber fer front a la situació fins que el tàndem georgià va desistir. El 63-43 al minut 29 va deixar entreveure que el darrer quart seria un tràmit.



Rècord anotador en un quart / I sí, ho va ser, però per al Barça passarà a la història perquè als darrer deu minuts va aconseguir 39 punts, superant els 37 contra l’Alacant el 2007 i davant el Valladolid al 2014 i a dos de la millor marca històrica de la Lliga Endesa, que comparteixen Baskònia i Estudiantes amb 41.