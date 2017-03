Primer punt per a la selecció de Koldo contra illes Fèroe

Andorra va treure un empat el dissabte a l’Estadi Nacional, en la sisena jornada de la fase de classificació per al Mundial 2018. El partit va acabar com va començar, sense gols, davant les illes Fèroe, un dels combinats més febles d’Europa però que ocupa la 82a posició al rànquing FIFA, a anys llum del 200 que ocupa la tricolor a l’espera de la pròxima actualització.



El punt aconseguit és el primer de l’era Koldo Álvarez, que ocupa la banqueta de la selecció des del 2010. A més, significa posar punt i final a una ratxa de gairebé 12 anys sense puntuar en un partit oficial. El darrer precedent havia estat Finlàndia (0-0 a l’Estadi Comunal), al setembre del 2005. 58 derrotes s’han deixat pel camí.

Celebració continguda / Amb tot, el seleccionador va reconèixer després del partit que la celebració dels jugadors al vestidor havia estat «mesurada». Sorprenent, cert, però és que illes Fèroe es va quedar en inferioritat numèrica des del minut 74 per l’expulsió d’Edmunsson –amb dues grogues per simular faltes– i per això Koldo va reconèixer que «vèiem que era possible sumar els tres punts i et quedes amb aquest regust».



Aquest incident va marcar un abans i un després. Fins llavors eren els visitants els que tenien la pilota però només en una cavalcada d’Edmundsson, un coast to coast després d’una pèrdua de Jordi Rubio a la sortida d’un córner, va estar a punt d’amargar la festa. A la segona part Andorra no només va mantenir la solidesa defensiva, sinó que també va estirar les línies i ja en superioritat numèrica, va tancar el rival a la seva àrea. Van ser moments d’empenta, una gran dosi d’escalfor per a una tarda-nit amb nevada i temperatures sota zero. El gol no va arribar però el punt obtingut no va desmerèixer l’alegria de la parròquia local. El 9 de juny, a una altra. De nou a l’Estadi Nacional davant Hongria.