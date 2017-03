L’Encamp guanya el play-off d’ascens sense problemes

El CV Encamp va mostrar la línia d’intractable dels darrers anys i ahir es va proclamar campió del play-off d’ascens de la Primera Divisió Catalana que es va disputar al Pas de la Casa.



L’equip que dirigeix Sergio Segado no va donar treva als seus rivals. A les semifinals, davant l’Ametlla del Vallès a la una de la tarda, es va imposar per 3-0. A la final, contra l’Arenys a les sis, de nou es va imposar per la via ràpida i davant un equip que havia superat les semifinals per la no-compareixença del Roquetes. El desgast a les cames no va afectar en res. Sense despentinar-se, l’Encamp va passar per sobre del rival. «Estem en un punt molt bo, a la cresta de la onada i volem mantenir-nos», va assegurar l’entrenador. No és per a menys, ja que 6 dels 14 jugadors que conformen la plantilla han tingut alguna experiència a la Superlliga. Segado, que era jugador i ha hagut d’ocupar el càrrec a mitja temporada per la marxa d’Adrián Garrido, admet que «per a mi és fàcil ser tècnic. Fa deu anys que ho faig de fet ja els conec a tots, érem i som companys. Només cal una mica de valor per dir les coses».



Aquest triomf no significa pujar. Ara comença la segona volta i si l’Encamp es guanya una plaça, jugarà per pujar a la fase final de campionat de Catalunya al maig.