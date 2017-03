Marín acaba un dels pitjors cursos en la Copa del Món

Lluís Marín va posar punt i final a la Copa del Món d’snowboardercross amb una 29a posició a l’última cita, disputada dissabte a Veysonnaz (Suïssa), després de ser eliminat als vuitens de final. Amb aquest resultat, el corredor andorrà va posar punt i final a una de les seves pitjors temporades dels últims anys, amb una 23a posició a la general i molt lluny de les expectatives que s’havia fixat.



L’any passat, Marín havia obtingut el millor resultat mai assolit, un vuitè lloc, cosa que no feia preveure el pas enrere que faria només un any després. Fa dos anys havia estat el 12è i fa tres, en plena evolució, també el 23è amb 770 punts, cinc menys que en aquesta campanya.



Pel que fa a la part alta, el seu amic i company d’entrenaments Pierre Vaultier va reeditar el títol de campió amb 4.450 punts, el segon lloc del podi correspon a l’italià Omar Visintin i el tercer a l’austríac Alessandro Haemmerle.



Dos top-ten al Nacional Gal / En esquí alpí, ahir la Federació Andorrana d’Esquí va col·locar dos corredors al top ten de l’eslàlom corresponent al Nacional francès que s’està disputant a Lelex. Joan Verdú va ser el setè a dos segons i mig del guanyador i Àxel Esteve va ser vuitè a 55 centèsimes del seu company en una cursa amb més de 50 participants i 31 abandons.



Dissabte, al gegant, Verdú havia tornat a ser el millor tricolor amb una novena posició, a poc més d’un segon del primer.

Pel que fa a l’equip femení, tant Carmina Pallàs com Cande Moreno no van poder acabar la primera mànega al gegant del Nacional italià disputat dissabte a l’estació de Passo San Pellegrino.



De la seva banda, Mireia Gutiérrez va disputar la matinada de dissabte un eslàlom corresponent al Campionat de Rússia a l’estació de Yuzhno-Sakhalinsk, al qual es va enforquillar a la primera mànega i va quedar eliminada.

Un japonès de 15 anys s’imposa al Total Fight

El Grandvalira Total Fight Masters of Freestyle d’snowboard va finalitzar ahir coronant a un japonès com a guanyador indiscutible en la modalitat masculina. Hiroaki Kunitake, de només 15 anys, es va alçar amb la victòria després de realitzar una primera ronda espectacular que va sorprendre a tots els assistents.

El jove japonès va estar acompanyat al podi per l’americà Eric Willet i el seu compatriota nipó Keita Inamura. Kunitake va comentar: «Estic feliç, el circuit m’ha agradat molt i estic encantat de com ens ha cuidat Grandvalira durant tot el cap de setmana».



Aquest any, la competició comptava per primer cop amb una modalitat femenina que ha estat coronada per la canadenca Laurie Blouin qui ha recuperat la seva millor forma en la tercera ronda. Segona va ser Brooke Voigt i tercera, la japonesa Yuka Fujimori.