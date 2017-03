Notícia El Cadí La Seu es jugarà els play-off l’última jornada L’equip depèn d’ell mateix per acabar entre els sis millors El duel entre l’Spar Citylitf Girona i el Cadí La Seu. Autor/a: ESPORT 3

El Cadí La Seu ja prepara l’última jornada de fase regular de la Lliga Femenina, en la qual sabrà si entra als play-off pel títol i per tant allarga la temporada. Aquest dissabte, el conjunt urgellenc va patir una clara derrota en el darrer derbi català, contra l’Spar Citylift Girona (72-51), però segueix depenent d’ell mateix per acabar la temporada 2016-2017 entre els sis millors clubs de la màxima categoria.

El Cadí és 6è, amb un balanç de 13-12 i empatat tant amb el cinquè classificat, el Lacturale Araski, com amb el setè, l’IDK Gipuzkoa. Les donostiarres es van imposar en el duel directe amb el Campus Promete (66-92), i ara el conjunt de Logroño té una victòria menys i és vuitè. De la seva part, el Lacturale va patir una sorprenent derrota a Gran Canària (91-53), contra un equip insular que ja està matemàticament descendit. A l’última jornada, el Cadí en té prou de guanyar contra l’onzè classificat, el Bembibre. En cas de perdre, hauria d’esperar que també perdi l’IDK Gipuzkoa, que rebrà l’Uni Girona, informa RàdioSeu.



clara derrota / A Fontajau, l’equip de Joan Carles Pié va portar la iniciativa als primers minuts i va mantenir al matx igualat fins al descans (33-30). I és que a la represa les gironines van posar la directa i van establir una distància de més de deu punts, amb 56-42 al final del tercer quart, que encara es va eixamplar als últims minuts. Haley Peters va ser determinant per al triomf local, amb 18 punts i cinc rebots, tot i que la millor jugadora del partit va ser Meiya Tirera, amb 22 punts i set rebots.