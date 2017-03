Notícia Projecte per a arranjar la captació de les fonts d’Oliana La millora que suposarà un inversió de 46.000 euros Punt de captació d’aigua d’Oliana. Autor/a: AJUNTAMENT D\'OLIANA

L’Ajuntament d’Oliana té previst fer l’arranjament de la captació d’aigua de les fonts d’Oliana l’any que ve. La millora, que suposarà una inversió de 46.000 euros, es planteja per poder continuar aprofitant «un recurs històric i natural», segons ha informat l’alcalde olianès, Miquel Sala. A més a més, el condicionament permetrà complir amb la normativa sanitària vigent, ja que actualment hi ha problemes per captar l’aigua quan plou perquè s’enterboleix i durant uns dies no es pot fer servir.

El finançament de la intervenció compta amb una subvenció de 25.000 euros atorgada per la Diputació de Lleida. A més a més, el consistori prepara la documentació per optar als ajuts de l’Agència Agència Catalana (ACA) per a actuacions d’abastament en alta dels ens locals. La presentació de la convocatòria es va fer ara fa uns dies al Cetap de la Seu d’Urgell i està dotada amb 10 milions d’euros per a les anualitats 2017, 2018 i 2019. Sala recorda que l’any 1931 es va portar l’aigua de les fonts fins al municipi d’Oliana i es va fer la xarxa de distribució per abastament de boca a les vivendes.