Notícia La Masana tanca el 2016 amb superàvit de 780.000 euros El comú aprova l’aportació de 2,4 milions d’euros a EMAP Jurament del desener. Autor/a: Comú de la Massana

El cònsol major de la Massana i president de la Comissió de Finances, David Baró, va exposar ahir la liquidació del pressupost del 2016, que es tanca amb un superàvit de 780.000 euros.

Els ingressos s’han tancat amb una execució d’un 96%, situant-se en 13,7 milions d’euros. S’han superat les previsions a causa del comportament positiu de l’ITP i d’un augment del 13% de la previsió dels impostos directes.

Pel que fa al capítol de despeses l’execució també ha estat elevada, un 91%. La liquidació ha estat de 12,9 milions d’euros i cal destacar la rebaixa progressiva de la despesa de funcionament. «Un dels indicadors d’aquesta eficiència en la gestió és que el capítol de despesa de personal representa un 28% del pressupost, mentre que al 2012 suposava un 36%», va afirmar el cònsol i president de la Comissió de Finances.



camions / La inversió executada ha estat d’1,2 milions d’euros, tot i que la compromesa ascendeix a 1,5 milions. Aquesta diferència es deu al retard en l’entrega de dos camions del departament de Via Pública i d’unes obres als Oriosos.

«Els comptes del 2016 es tanquen amb un superàvit de 780.000 euros gràcies al criteri de racionalització de la despesa i també per la prudència a l’hora de calcular els ingressos previstos. Hem pogut comprometre una inversió per un 90 % del pressupostat i alhora hem pogut deixar una tresoreria positiva de 5,9 milions d’euros, a més de rebaixar l’endeutament en 1,3 milions d’euros», va assenyalar Baró.

L’excedent de tresoreria permetrà fer una aportació de 2,4 milions d’euros a EMAP per tal de posar en marxa el Pla estratègic i el Pla d’Inversions presentat fa dues setmanes en reunió de poble. Aquest pla preveu la construcció d’un nou edifici de serveis al Coll de la Botella aquest mateix any coincidint amb l’inici de la nova temporada d’esquí.

Pel que fa a l’endeutament, se situa en 13 milions d’euros entre Comú de la Massana i societats participades, un 101% del permès per la Llei de finances comunals. Cal destacar que en quatre exercicis l’endeutament s’ha reduït en 30 milions d’euros, dels quals 15,5 corresponen a la gestió comunal i 14,5 a l’efecte de l’emissió de participacions preferents d’EMAP.



desener / En la sessió del Comú de la Masdsana d’ahir també van jurar el seus càrrecs el desener del quart de Sispony, Francesc Xavier Garcia, i dels quarts d’Arinsal i Erts, Òscar Gelabert. Baró va destacar el paper dels deseners, que estan sota les ordres del capità –càrrec que ostenta la consellera Eva Sansa– i que tenen com a funció vetllar pel manteniment de l’ordre a la seva demarcació. Tot i que avui la figura del desener és molt simbòlica el cònsol massanenc va remarcar que «acceptar el càrrec és una mostra de bona disposició i de dignitat, ja que el títol significa estar disposat a lluitar per defensar la teva terra».