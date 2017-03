Notícia Buscant vocacions Els alumnes de Formació Professional augmenten més d’un 5% cada any Jover en una aula de professions sanitàries, ahir a Aixovall. Autor/a: SFGA

El Centre de Formació Professional d’Aixovall va celebrar ahir la tradicional jornada de portes obertes per despertar vocacions professionals entre els estudiants. Aquest centre, que té actualment 214 alumnes matriculats, ofereix la possibilitat d’obtenir el Diploma d’Ensenyament Professional (DEP) i el títol de Batxillerat Professional (BP) en les branques de microinformàtica i xarxes, professions sanitàries i socials, activitats físiques, esportives i de lleure, secretariat multilingüe, i estètica, cosmètica i perfumeria.

El ministre d’Educació i Ensenyament Superior, Eric Jover, va celebrar que l’interès per l’FP va en augment, i una bona mostra d’això és que anualment creixen més d’un 5% els alumnes, i la previsió és seguir en la mateixa línia.

El ministeri està treballant des d’aquest curs per preparar l’arribada del Pla Estratègic per a la Renovació i Millora del Sistema Educatiu Andorrà (Permsea) a la Formació Professional, i l’objectiu és que estigui totalment implantat l’any que ve. Alhora, s’estan desenvolupant també diferents projectes per guanyar en reconeixement i treballar la internacionalització, tot i que Jover no va voler avançar cap detall i s’ha compromès a donar a conèixer aquests avenços en les properes setmanes.

Quant a les homologacions de titulacions, Jover va explicar que s’estan donant passos cap a Espanya i França, a més d’obrir portes als professionals cap a altres països. A Espanya existeix un procés d’homologació individualitzada que fins ara ha donat un resultat positiu però que resulta feixuc per als estudiants. És per això que l’administració andorrana treballa per intentar automatitzar els processos.

Finalment, el ministre va agrair al teixit empresarial del país la seva implicació en la Formació Professional i l’oportunitat que dona als estudiants perquè es formin en les seves empreses. A més, va recordar que estan en contacte amb el sector privat per estudiar possibles noves branques de formació que tinguin interès per al país, i aprofitant el canvi metodològic, s’intentaran ajustar algunes competències i sortides professionals.