Notícia Queixa al Raonador del Ciutadà pel «silenci» del Col·legi d’Advocats Ex-treballadors de BPA expliquen a Rodríguez el conflicte amb Pujadas L’advocat Manuel Pujadas surt del Col·legi d’Advocats.

El grup d’extreballadors de Banca Privada d’Andorra (BPA) que va denunciar el lletrat Manuel Pujadas davant del Col·legi d’Advocats el juliol de l’any passat i que va demanar la seva inhabilitació en considerar que hi havia un «conflicte» per defensar primer els interessos dels empleats de l’entitat bancària i posteriorment els del Govern han acudit ara al Raonador del Ciutadà. Davant del «silenci» i la «inacció» del Col·legi d’Advocats que no ha contestat a la denúncia dels extreballadors, el col·lectiu ha decidit demanar al Raonador, Josep Rodríguez, que actuï.



Segons fonts properes als extreballadors, representants dels denunciants es van reunir amb Rodríguez per exposar el problema i detallar els passos que s’han fet des de la primera queixa contra Pujadas, ja que estan «indignats» perquè no és la primera vegada que el col·lectiu reclama una resposta per part del Col·legi d’Advocats. Segons van indicar, l’única comunicació amb la degana del col·legi, Sophie Bellocq, des de la presentació de la queixa va ser, ara fa tres mesos, una reclamació per la manca de la signatura d’alguns extreballadors en el text de la denúncia. Bellocq avisava que hi havia noms que no eren acompanyats de la signatura corresponent.



Un fet que, segons els denunciants, només passava en mitja dotzena dels sota signants i que per tant, la queixa seguia tenint el suport de més d’una trentena de persones. Al seu entendre, el que va manifestar Bellocq «era només una excusa per alentir encara més el procés». «La major part dels membres que formen el consell del Col·legi d’Advocats porten altres casos relacionats amb BPA i la resta tenen relació amb el Pujadas», afirmen. Per la qual cosa, sentencien, «la nostra queixa és el que menys els importa, ja que tant si contesten a favor dels empleats com de Pujadas tindran un problema».