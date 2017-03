Notícia Ld’A vol «protegir» les empreses d’assegurances del país El grup liberal creu que cal adaptar el projecte de llei «a la realitat» d’Andorra Gallardo, Costa i Naudi al Consell General. Autor/a: TONY LARA

El Grup Parlamentari Liberal ha presentat 38 esmenes al Projecte de llei d’assegurances amb l’objectiu d’adaptar el redactat del text «a la realitat de les asseguradores andorranes i la dimensió del país». El conseller del Grup Liberal, Carles Naudi d’Areny Plandolit, va defensar ahir la necessitat de protegir les empreses asseguradores del país, per tal «que no siguin escombrades per grans grups asseguradors internacionals». Per aquest motiu, una de les esmenes presentada elimina l’article 31 de la llei que fa referència a la reciprocitat en l’àmbit internacional.



Un altre dels aspectes en el que incideixen les esmenes del liberals és el temps d’adaptació que tindran les asseguradores andorranes a la nova llei. Naudi va expressar «que el termini establert a la llei és massa curt». Per aquest motiu, proposen que «les empreses disposin de fins a 10 anys per adaptar-se a la llei, que pot semblar molt temps però no és tant vista la gran quantitat de requisits que s’hauran de complir». Per últim, s’han presentat esmenes per modificar les definicions que presenta la llei, ja que «s’han centrat a copiar aspectes de lleis d’altres jurisdiccions» que no s’adiuen amb les denominacions del país.



llei de reorganització fiscal / D’altra banda, el grup liberal també ha presentat 11 esmenes al Projecte de llei de reorganització fiscal. El president suplent del Grup Parlamentari Liberal, Jordi Gallardo, va comentar que són favorables a aquesta nova llei i comparteixen el seu objectiu i que les esmenes tenen la finalitat de simplificar-ne la comprensió i evitar la retroactivitat en alguns casos.



Gallardo es va mostrar especialment crític amb el fet que el projecte de llei vulgui aplicar «de forma retroactiva impostos a les amortitzacions de fins a l’any 2011». El liberal creu que els tributs s’han d’aplicar des del moment que s’aplica la llei i no abans.