Notícia Set consellers critiquen el tancament del consolat gal Noël, des d’Andorra, adverteix que es prepara una «mobilització» L'entrada del consolat francés. Autor/a: TONY LARA

Set consellers consulars francesos, entre els quals Philippe Noël, d’Andorra, han enviat una carta al ministre d’Afers Exteriors de França, Jean-Marc Ayrault –amb còpia a l’ambaixadora de França a Andorra, Jocelyne Caballero, i a l’ambaixador de França a Espanya, Yves Saint-Geours– per expressar la seva disconformitat al tancament del consolat francès a Andorra, prevista per al primer de setembre.



Els firmants de la missiva afirmen que «no entenen la decisió» perquè «augmentarà la càrrega de treball als consolats de Barcelona i Madrid». A més, consideren que mantenir dos càrrecs d’agents consulars a l’Ambaixada de França a Andorra no suposa una despesa excessiva per a l’Estat francès.

Els consellers argumenten que la història i les institucions de França i Andorra estan lligades i que, tot i ser un petit país, «no és un veí com qualsevol ja que el president de la República francesa hi exerceix el coprincipat, segons la Constitució de 1993». A més, a la carta recorden que la gent de nacionalitat francesa és «la tercera comunitat estrangera» a Andorra i que tres milions de francesos visiten les Valls cada any. També incideixen en el sistema escolar francès, que forma un terç de la canalla del país, i que «la comunitat francesa juga un rol essencial en les relacions bilaterals, tant econòmiques com culturals».



Per tot això, els consellers consulars d’Andorra, Barcelona i Madrid critiquen les dificultats administratives que suposarà per a 3.000 residents francesos el tancament del consolat andorrà i insisteixen al ministre Ayrault que «la decisió no és conforme amb el projecte proposat l’any 2012 pel vostre govern de redinamització de la xarxa consolar», que havia patit amb el govern de Sarkozy.



Els signants clamen perquè el titular d’Afers Exteriors reconsideri la decisió. Noël ha recordat que la supressió dels agents consulars per un cònsol honorari no solucionarà els tràmits, ja que ell no pot expedir documents nacionals d’identitat. Per tant, els francesos hauran de pagar de més per realitzar molts tràmits administratius: un passaport valdrà 10 euros més; un carnet d’identitat, 8 euros; els canvis de nacionalitat, 55 euros, etcètera.

Noël també ha advertit, mitjançant una nota de premsa, que «es prepara una mobilització important per rebutjar el tancament del consolat de França a Andorra per inoportuna i incomprensible».