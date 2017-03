La cura del medi ambient, entre les noves competències comunals

El Govern ha elaborat, en col·laboració amb les corporacions comunals, un primer esborrany de la modificació de la Llei qualificada de delimitació de competències dels comuns. En concret, ha previst una sèrie de canvis –que hauran de ser posteriorment aprovats– en l’article 4 de dita legislació. D’aquesta manera, l’Executiu ha redefinit gran part de les competències que tenen actualment les corporacions i n’ha inclòs tres de noves, establint-ne així un total de 15.



Les noves competències –que se centren en la cura del medi ambient i les polítiques energètiques– són: la neteja dels torrents en aquells trams que (en entorns urbanitzats) es trobin entubats, coberts o assimilats a segles de rec; la recollida de residus urbans i els seu transport als centres nacionals de valorització, de transferència o d’eliminació (que ha de proveir el Govern), així com la creació, explotació, gestió i clausura de les deixalleries i dels abocadors comunals i la col·laboració per part dels comuns en els projectes energètics nacionals.

Carreteres i vies públiques / A banda d’aquestes tres noves tasques, el Govern ha ampliat cinc competències que ja es contemplen actualment en la llei i n’ha fet una definició més acurada. Com és el cas de la construcció, manteniment i millora de les vies públiques urbanes, carreteres secundàries, camins comunals i de muntanya, places, jardins, aparcaments i estacionaments. Ja que en el nou esborrany s’especifica que el Govern proveirà l’enquitranament de les vies públiques i de les carreteres secundàries.



A més, l’Executiu es farà càrrec del manteniment de totes les carreteres secundàries que figuren relacionades en el Decret del Govern de 25 de juliol del 2007 (inclòs el manteniment de les rotondes), excepte la jardineria i els elements d’ordenament que hagin estat col·locats pel comú. Tot i això, en cas que les carreteres secundàries pateixin desperfectes molt greus com a conseqüència d’incidents provocats per riscos naturals, el Govern n’assumirà els treballs que siguin necessaris per tal de restablir la circulació amb garanties de seguretat.

Política urbanística / Una altra competència que està vigent actualment i que l’Executiu ha ampliat és la definició de la política urbanística de la parròquia fixant i aplicant els plans generals i parcials d’urbanisme, les condicions d’edificabilitat i habitabilitat, les infraestructures viàries i de serveis i els equipaments comunals col·lectius. Doncs amb la modificació, s’estableix també que els comuns hauran de cedir gratuïtament al Govern els terrenys de cessió obligatòria i gratuïta urbanística que s’hagin de destinar a la realització de projectes d’interès nacional i plans sectorials.

Béns públics i privats / Actualment, les corporacions han de realitzar l’administració, gestió i govern dels béns de domini públic comunal i dels béns de domini privat o patrimonials que hagin adquirit els comuns, inclòs l’aprofitament i explotació dels recursos naturals que s’hi trobin (com tales de boscos, camps de neu, aigües termals, aigües i minerals). I segons l’esborrany, ara les corporacions també hauran de posar gratuïtament a disposició del Govern l’ús dels béns comunals que siguin necessaris per a l’execució de projectes d’interès nacional i plans sectorials .

Serveis socials i públics / Així mateix, en l’esborrany es defineix de forma més concreta que els comuns han de garantir la prestació de serveis socials d’atenció diürna en matèria de guarderia d’infants, casal de gent gran i esplai.



En l’àmbit de serveis públics, els comuns tenen actualment l’obligació de prestar dits serveis de forma directa o per mitjà d’instruments de gestió indirecta o compartida en un seguit d’àmbits. Amb la modificació de la llei, s’inclou un nou àmbit: la construcció, explotació, manteniment i conservació dels col·lectors d’aigües pluvials i dels col·lectors d’aigües residuals i clavegueres.



La resta de competències (10) es mantenen tal i com estan descrites actualment en l’article 4 de la llei vigent.