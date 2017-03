Notícia Oriol Pujol diu que va donar els diners d’Andorra perquè li incomodaven El fill de l’expresident català manté que els diners eren de l’herència de l’avi Oriol Pujol a Madrid, ahir. Autor/a: JUAN MANUEL PRATS

L’exdiputat de Convergència i Unió (CiU), Oriol Pujol, va afirmar ahir davant del jutge que investiga el cas de la família Pujol Ferrusola, José de la Mata, que el 2010 va donar els diners que tenia a Andorra al seu germà Jordi perquè «li incomodava» per estar relacionat amb el món de la política, segons informava ahir l’agència EFE. Les declaracions d’Oriol Pujol van tenir lloc ahir a l’Audiència Nacional, a Madrid, juntament amb les de la seva germana Marta, com a investigats per donar explicacions sobre la fortuna que la família Pujol Ferrusola tenia al Principat i que segueixen atribuint a l’herència del seu avi Florenci.



Segons van informar fonts presents a la declaració, l’únic dels set fills de l’expresident de la Generalitat de Catalunya que ha estat en política i que va ser imputat fa només unes setmanes va dir que li va plantejar al seu germà Jordi que els diners l’incomodaven. En resposta, Jordi Pujol Ferrusola li hauria recomanat que fes una donació.

En aquell moment, Oriol Pujol hauria decidit entregar-li els diners atorgant-li poders sobre el compte que tenia a Andorra mitjançant un escrit a l’entitat bancària. A diferència dels altres germans però, Oriol Pujol va treure els diners en efectiu sense que es conegui el seu «destí final», segons sosté el jutge. El fill de l’expresident va indicar que era el seu germà Jordi qui s’encarregava de la gestió dels diners i que el seu pare desconeixia aquests moviments bancaris.



Per la seva banda, Marta Pujol també va defensar la versió de l’herència i va recordar que ella, juntament amb altres dels germans, va regularitzar els diners el 2014, quan es va publicar l’escàndol de la fortuna de la família als mitjans de comunicació.