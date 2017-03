La canalla descobreix la lírica amb l’espectacle ‘Nyam!’ Un tastet d’òpera’

Qui diu que un infant de 4 anys o menys no gaudeix amb la música de Mozart, Verdi o Puccini? La companyia Òpera Prima vol (i pot)demostrar que la canalla també pot divertir-se escoltant òpera amb la proposta Nyam! Un tastet d’òpera. Nyam! és un espectacle per a tota la família poc habitual al circuit de teatres per a tots els públics: un maridatge entre el teatre i l’òpera per apropar els més petits al món del bel canto. L’espectacle tindrà lloc el pròxim 8 d’abril, a l’Auditori del Palau de Gel d’Andorra a les sis de la tarda. L’entrada val 5 euros (gratuïta per a menors de 3 anys).



Tot i que en l’obra els personatges transmeten una reflexió sobre els bons hàbits alimentaris, l’òpera és la protagonista, amb la interpretació de cinc àries d’una gran bellesa, compostes per cinc genis de la música clàssica: O Mio Babbino Caro (de l’òpera Gianni Schicchi, de Puccini), Les Oiseaux dans la charmille (de l’òpera Les contes d’Hoffman, d’Offenbach; Stride la vampa, de l’òpera Il Trovatore, de Verdi; l’ària Duetto buffo di due gatti, de Rossini, i, finalment, Der hölle rache, de la reconeguda òpera La flauta màgica, de Mozart.



La trama de l’espectacle és la següent: a la Paulina les llaminadures la tornen boja. Tant que un dia s’empassa totes les que la mare li havia comprat per la festa d’aniversari. I, és clar, acaba amb un mal de panxa horrorós. L’endemà es desperta a l’habitació dels seus somnis: per les parets regalimen muntanyes de dolços i llaminadures! Aviat, però, descobreix que res és el que sembla: ha anat a parar a ca la Serafina, una senyora extravagant amb molt males intencions. Si la Paulina vol tornar a casa haurà de fer servir tot el seu enginy.



Un xou de teatre musical que combina una història de la qual els joves espectadors n’obtindran un aprenentatge –menjar amb coneixement– i que, a més, els permetrà descobrir la música clàssica a través de grans àrees.