Hi haurà sancions

Hi ha fets que no s’haurien de produir mai en una instal·lació esportiva, ni tampoc fora. I menys encara quan es tracta de categories de base. Les imatges que va deixar diumenge el partit de juvenils entre l’FC Andorra i l’AE Prat van ser lamentables, amb una batussa entre jugadors i públic. El club, en un comunicat, indica que estudiarà els fets i prendrà mesures en l’assumpte. La Federació Catalana de Futbol (FCF) segur que també sancionarà als implicats i a l’entitat respecte el tancament del camp tenint en compte l’acta arbitral.



Arribant al temps reglamentari en la sortida d’un córner un jugador local queia i el conjunt del Baix Llobregat va continuar la jugada. Amb la pilota aturada i a l’altra àrea Aláez va recriminar l’acció a Yusef per no llançar la pilota fora. Aquest s’hi va encarar i després d’una petita picabaralla sense més conseqüències el jugador visitant era expulsat. Marxant cap el vestidor va sentir que l’increpaven des de la graderia. Els seus companys el van intentar retenir, però sense èxit. Entre els que l’escridessaven estava Èric de Pablos, jugador del juvenil de l’FC Andorra que no estava a la convocatòria per lesió. Seguidors del Prat s’hi van acostar i aquí va començar la tangana, on van haver-hi cops de puny i patades, tot i que bona part de familiars dels jugadors dels dos equips van intentar separar als qui estaven en conflicte. També va ser expulsat per agressió el visitant Osama. L’àrbitre va voler suspendre el partit, però després de parlar-ho amb els representants dels equips i amb presència policial ja a la instal·lació, va decidir reprendre el matx, que acabava amb empat (2-2). Després, als vestidors, també es va produir algun moment tens que no va anar a més.



Les imatges han traspassat fronteres, i més després dels casos propers en els temps que s’han produït en partits de base, com el que recentment va succeir a Mallorca en un partit d’infantils. Ahir eren nombrosos els mitjans de comunicació d’Espanya que van fer-se ressò de la notícia i que van voler parlar amb els protagonistes. L’FC Andorra feia públic un comunicat condemnant les agressions i assenyalant que obren un expedient informatiu per estudiar els fets. Aquesta mateixa setmana la junta directiva del club donarà a conèixer les decisions que prenguin i les conseqüències que comporten, que seran dures. «Tenim molt clar que amb els actes de violència, siguin dins o fora el camp, hi ha d’haver tolerància zero», afirma Albert Ferré, president de l’FC Andorra, remarcant la gravetat dels fets i sobretot que passi en un partit de base. «On hi ha més altercats sempre és a la graderia. Hi ha seguidors que no entenen l’esport com un element per passar-ho bé. Hi ha gent que s’escalfa de seguida i es pensa que estant a la graderia poden insultar i que no els pot passar res». Remarca que del que es tracta és «animar el seu equip amb una conducta sempre correcta. No es pot anar a un partit de futbol i faltar el respecte a algú». El dirigent reprova totes les actituds que es van viure que van produir els incidents.

Prendre consciència / Qui ho va viure a peu de camp va ser Eloy Casals, entrenador del juvenil de l’FC Andorra. «El que va passar és molt greu», assegura el tècnic, que s’ha trobat en d’altres ocasions situacions amb certa similitud, però que han passat més desapercebudes perquè no hi havia cap càmera o telèfon mòbil gravant. «Ha arribat un moment que l’àmbit esportiu és un reflex de la societat d’avui dia. Hi ha molts xavals que van crispats de per si i cada cap de setmana trobem baralles als locals de nit», remarca. Els jugadors arriben a extrems que porten a actes com el de diumenge «en uns casos per la tensió del partit, en altres des de la graderia fan que s’alterin els jugadors, i en d’altres el propi cos tècnic, que fa que siguin massa agressius». Considera que s’ha de fer un replantejament de tots els estaments perquè «és un cúmul de circumstàncies que porten a fets com aquests», des dels clubs, entrenadors i jugadors, a àrbitres, federacions i seguidors, perquè «la gent ha d’agafar consciència per a que no torni a passar». Respecte a les sancions que es poden produir per una banda i l’altra, «cadascú és responsable dels seus actes».



Qui no va voler fer ahir declaracions va ser la Federació Andorrana de Futbol, que és qui gestiona l’activitat del conjunt juvenil de l’FC Andorra, a més de ser la propietària de la instal·lació. L’ens no es pronuncia, però donarà més èmfasi a la campanya Respectand que desenvolupa des de fa unes temporades per a què no es produeixin accions violentes o antiesportives durant els partits de futbol. El cap de setmana ja es podrà veure a l’entrada de la Borda Mateu cartells que indiquen que no estan permesos comportaments que no siguin adients i que significaran l’expulsió de la instal·lació en cas de produir-se.