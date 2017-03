Pla, president del comitè executiu de l’Eurosaf

A l’assemblea general de la Federació Europea de Vela (Eurosaf), celebrada a Sofia (Bulgària), es va establir el nou comitè executiu de l’organisme. Va sortir escollit com a president Josep Maria Pla, que durant el seu mandat provarà de seguir desenvolupant aquest esport i fer-lo créixer obrint-lo encara més.



L’actual president de la Federació Andorra de Vela comptarà en el seu mandat com a vicepresidents amb el polonès Tomasz Chamera, l’alemany Timo Hass, l’espanyola Mar Castanedo, la turca Pınar Coskuner Genç, la russa Yana Dobzhitskaya i l’italià Marco Predieri El nou secretari general és l’austríac Roland Regnemer. «La vela és un esport molt divers. Tenim diferents classes, disciplines i formats; naveguem sobre oceans, llacs, fins i tot sobre neu i gel. I benentès la vela a Europa té la seva pròpia diversitat, amb diferents nivells de desenvolupament i diferents visions de l’esport. Com a regatistes acceptem amb goig aquesta diversitat, n’estem orgullosos, i volem que sigui la base sobre la qual construir un esport més fort», exposava Pla.



El màxim dirigent andorrà indica que «el nostre objectiu és portar més gent a passar-s’ho bé navegant i a tenir èxit com a regatistes i com a persones. El comitè executiu novament elegit treballarà dur per desenvolupar una comunicació fluida amb els membres de l’Eurosaf, per alinear els objectius i per cooperar amb ells en benefici de l’esport. Tenim la sort de tenir a bord del comitè executiu una bona combinació de components nous i amb experiència». També el satisfà que l’ens «hagi assolit la paritat de gènere entre els seus vicepresidents com a resultat natural de les eleccions. Estic convençut que aquest comitè executiu està a punt per encarar els reptes dels propers anys».